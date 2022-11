LAVAL, QC, le 30 nov. 2022 /CNW Telbec/ - La Fondation Le Pilier est fière d'annoncer que Québecor, partenaire engagé depuis 2005, réitère son engagement en accordant une contribution supplémentaire de 300 000 $ en appui à la Maison Québecor. Grâce à ce don, d'importants projets pourront y être réalisés, dont l'achat d'une fourgonnette adaptée facilitant ainsi le transport des personnes handicapées, l'embellissement du milieu de vie, ainsi que l'organisation des loisirs et des sorties adaptés pour les résidents. Soulignons que cette ressource d'hébergement adapté de la Fondation Le Pilier, où résident neuf adultes multihandicapés vivant avec une déficience intellectuelle et/ou physique, célèbre cette année son 15e anniversaire.

« La Maison Québecor fait une différence tangible et positive dans la vie de ses résidents. En plus de nourrir et d'héberger des personnes vivant avec un handicap physique ou une déficience intellectuelle, l'organisme encourage leur autonomie, les intègre petit à petit à leur communauté et les aide à développer leur confiance en eux. Ainsi, pour les usagers, la Fondation et son personnel dévoué deviennent une deuxième famille, chaleureuse et bienveillante. Nous sommes fiers que l'engagement de Québecor puisse permettre à la Fondation de poursuivre sa mission, soit de favoriser le mieux-être des personnes handicapées », a confié M. Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

« La Fondation Le Pilier, c'est une grande famille pour les personnes handicapées et leurs proches. L'engagement à long terme de Québecor nous a permis d'améliorer concrètement le mieux-être de ces personnes et encore davantage leur quotidien. La Fondation est privilégiée de pouvoir compter sur ce nouvel appui généreux de Québecor », souligne Mme Johanne Desjardins, directrice exécutive, Philanthropie, développement et communications de la Fondation Le Pilier.

Soulignons que la première contribution de Québecor, en 2005, avait permis de réaliser l'agrandissement de cette résidence à Laval qui allait devenir la Maison Québecor en 2007, améliorant la qualité de vie des 9 résidents multihandicapés.

À propos de la Fondation Le Pilier

La Fondation Le Pilier a pour mission depuis 37 ans d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle, un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique, sans oublier les bienfaits pour leurs proches. Aujourd'hui, la Fondation Le Pilier c'est plus de 200 employés dévoués pour le mieux-être de personnes handicapées qui travaillent au quotidien auprès de 110 personnes handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés. 250 autres personnes handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance autisme-jeunesse et d'activités adaptées au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval. La Fondation remercie ses donateurs qui, depuis sa création en 1985, l'ont soutenue dans sa mission.

Pour en savoir plus sur la mission de la Fondation Le Pilier, veuillez visiter le site lepilier.org.

À propos de l'engagement social de Québecor

Depuis plus de 70 ans, Québecor contribue à la vitalité économique, culturelle et sociale du Québec, et provoque le changement en faisant équipe avec les visionnaires, les créateurs, les artisans et la relève d'ici.

Portée par ses racines entrepreneuriales et par un engagement philanthropique fort envers plus de 400 partenaires et organismes partout au Québec, Québecor participe ainsi activement à de nombreuses initiatives d'impact pour la culture québécoise, l'environnement, les entrepreneurs d'ici ainsi que sa communauté et ses employés.

La somme de ces efforts confère à notre communauté un pouvoir collectif pour développer une économie plus forte et innovante, une culture plus riche et diversifiée et une société plus durable et en santé.

Continuons à bâtir un Québec fier et prospère. Ensemble, cultivons le possible.

quebecor.com/engagement-social

