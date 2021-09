Plateforme 100 % québécoise : LA nouvelle destination pour acquérir et vendre des véhicules usagés au Québec

MONTRÉAL, le 9 sept. 2021 /CNW Telbec/ - QUÉBECOR EXPERTISE | MÉDIA, en partenariat avec la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ), lance Otogo, une toute nouvelle plateforme destinée à la vente et l'acquisition de véhicules d'occasion au Québec. Remplaçant le site Occasion en or, Otogo a pour mission d'offrir aux futurs acheteurs de voitures une expérience d'utilisation simple et intuitive en plus d'accéder au plus grand inventaire de véhicules certifiés au Québec.

« Otogo est une entreprise 100 % québécoise dans laquelle nous avons mis à profit notre expertise en matière d'environnement publicitaire, de force de données et d'expérience client. Propulsés par l'inventaire de qualité et la solide réputation de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, nous avons développé une plateforme fluide et conviviale qui saura répondre aux attentes des consommateurs québécois(es) », a affirmé Patrick Jutras, vice-président principal et chef des revenus publicitaires de Québecor et de Groupe TVA.

« Nous sommes heureux de faire équipe avec Québecor afin d'offrir aux Québécois LA destination par excellence pour acquérir et vendre des véhicules d'occasion au Québec grâce à un processus d'achat sécuritaire proposant le plus large inventaire de véhicules d'occasion de qualité sur le marché. De la découverte de la perle rare jusqu'à la sélection finale, en passant par un contact direct avec les concessionnaires de toutes les régions du Québec, il sera possible d'acquérir sur Otogo un produit de qualité, avec les plus hautes certifications de l'industrie », a ajouté Robert Poëti, président-directeur général de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec.

« La pandémie de la COVID-19 a eu un impact considérable sur les habitudes de consommation et le mode de vie des Québécois. C'est pourquoi nous voulons offrir une destination adaptée à cette nouvelle réalité en offrant une expérience unique d'achat et de vente automobile », a conclu Miguel Parreira Pinto, directeur général d'Otogo et directeur principal de l'expertise auto chez Québecor Expertise | Média.

Quelques caractéristiques distinctives d'Otogo :

Réception de notifications lors de la vente, de la baisse de prix ou de visites multiples sur les véhicules identifiés en favoris ;

Proposition de contenu en fonction des intentions d'achat des consommateurs ;

Accès à l'évaluation du Guide de l'auto sur toutes les fiches détaillées des véhicules ;

Possibilité de communiquer avec les concessionnaires membres de la CCAQ via une plateforme web de confiance.

Pour en savoir plus sur le nouveau site Otogo, consultez le www.otogo.ca et pour en apprendre davantage à propos de QUÉBECOR EXPERTISE | MÉDIA, visitez le site web quebecorexpertisemedia.com

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

À propos de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec

La Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 98 % des concessionnaires du Québec. La CCAQ a pour mission de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts. Parallèlement, elle se soucie de la qualité du service à la clientèle, de la sécurité du public et des besoins des consommateurs.

