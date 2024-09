La CCAQ adopte des mesures concrètes pour renforcer la confiance et la transparence dans l'industrie automobile

MONTRÉAL, le 13 sept. 2024 /CNW/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) a conclu avec succès la Rencontre au Sommet 2024, marquée par l'adoption de mesures majeures visant à transformer l'industrie automobile au Québec. Cet événement a réuni des intervenants de premier plan, des experts du secteur et des membres engagés autour de thèmes centraux tels que la transparence des prix, la confiance des consommateurs et l'amélioration continue des pratiques des concessionnaires.

Durant ces deux jours de discussions et d'activités, plusieurs sujets clés ont été abordés, notamment lors de l'atelier sur la transparence des prix, qui a permis de mettre en lumière les attentes des consommateurs en matière de clarté et d'équité dans les transactions automobiles.

Les participants ont également eu le privilège d'écouter des conférenciers de renom, dont M. Geoff Molson, qui a partagé ses réflexions sur la puissance de la transparence et l'importance de bâtir des relations de confiance durables avec les consommateurs. Madame Béatrice Robichaud a également inspiré les membres à explorer de nouvelles avenues pour innover en renforçant la relation client.

La présentation de la firme Léger a dévoilé des données sur la perception des consommateurs à l'égard de l'industrie automobile. Bien que certaines conclusions aient révélé l'importance des défis à surmonter, elles ont surtout renforcé la détermination des concessionnaires à agir rapidement et efficacement pour regagner l'estime des Québécois.

L'adoption officielle de la certification des concessionnaires a constitué l'un des moments phares de cette Rencontre au Sommet. Cette certification vise à standardiser les pratiques de l'industrie, en garantissant que chaque concessionnaire certifié respecte des normes élevées en matière de transparence, d'éthique et de qualité de service. Elle représente un engagement fort de la part de la CCAQ d'offrir aux consommateurs québécois une expérience client exemplaire.

« L'adoption de cette certification marque une étape décisive dans notre engagement à offrir aux consommateurs un service basé sur la transparence et l'intégrité. Avec cette initiative, nous montrons clairement que nous sommes prêts à répondre aux attentes de nos clients et à renforcer leur confiance envers notre industrie », a déclaré M. Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général de la CCAQ.

Pour la suite des choses, la CCAQ s'engage également à participer activement aux consultations entourant le projet de loi 72, déposé par le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette. Ce projet de loi, qui vise à protéger les consommateurs, représente une opportunité supplémentaire de montrer que l'industrie automobile évolue notamment en adoptant des pratiques exemplaires.

« Ce sommet a confirmé que nous avons la volonté et les outils pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous passons de la parole aux actes, et cette certification, ainsi que notre collaboration avec l'Office de la protection du consommateur (OPC), sont des gestes concrets que nous posons pour satisfaire les attentes des consommateurs québécois », a ajouté M. Ian P. Sam Yue Chi.

À propos de la CCAQ

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 897 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

