DÉPÔT DU PROJET DE LOI 72 : LES CONCESSIONNAIRES AUTOMOBILES DÉJÀ ENGAGÉS À MIEUX PROTÉGER LE CONSOMMATEUR

MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) prend acte du dépôt projet de loi 72, Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques commerciales abusives et offrant une meilleure transparence en matière de prix et de crédit, par le le ministre de la Justice Simon Jolin-Barette, une pièce législative qui aura des conséquences sur l'industrie automobile.

Les dispositions du projet de loi découlent de préoccupations légitimes quant à la protection du consommateur, qui sont indubitablement partagées par l'ensemble des concessionnaires automobiles. D'ailleurs, ces derniers sont rassemblés aujourd'hui dans le cadre de la deuxième édition de la Rencontre au Sommet, un événement phare de l'industrie ayant cette année pour thèmes la transparence, la confiance et la protection du public.

« Ces enjeux sont au cœur des actions que nous dévoilons aujourd'hui même. Ils s'inscrivent dans une volonté d'instaurer des pratiques de vente exemplaires, qui garantiront la paix d'esprit des consommateurs qui franchissent la porte d'un concessionnaire. Ils sauront que ce dernier respecte un protocole rigoureux de transparence et d'éthique » a affirmé Ian P. Sam Yue Chi, président-directeur général de la CCAQ.

En ce qui a trait au projet de loi 72, la CCAQ souhaite être entendue lors des consultations parlementaires qui auront lieu dans le cadre du processus législatif.

À propos de la CCAQ

La Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ) est un organisme à but non lucratif. Elle regroupe plus de 890 concessionnaires québécois titulaires d'une franchise d'un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds). Elle représente ainsi 99 % des concessionnaires du Québec.

SOURCE La Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ)

Renseignements : Elisabeth Larocque-de Freitas, [email protected], (514) 652-6887