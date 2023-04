Québec veut mieux protéger l'ail des bois

QUÉBEC, le 17 avril 2023 /CNW/ - L'ail des bois, qui émergera avec le printemps, est une espèce vulnérable au Québec en raison de la récolte intensive dont elle a été l'objet et de la destruction de son habitat. Depuis 1995, sa vente et sa cueillette pour commercialisation sont interdites. Sa récolte à des fins personnelles est aussi restreinte. Le but de cet encadrement est d'assurer la pérennité de l'espèce sur le territoire québécois.

Ainsi, la récolte d'ail des bois est autorisée à des fins personnelles, mais uniquement pour des quantités n'excédant pas 200 grammes de toute partie d'ail des bois ou un maximum de 50 bulbes ou de 50 plants par personne, par année. Tout prélèvement dans les milieux naturels protégés est cependant interdit.

Les dispositions relatives aux pouvoirs coercitifs de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ont été renforcées en mai 2022 à la suite d'une modification de cette loi. Ainsi, toute personne se trouvant en possession d'ail des bois, que ce soit pour la vente ou parce qu'elle en a fait une cueillette excessive, est passible d'amendes variant entre 10 000 $ et 6 M$ ou de sanctions administratives pécuniaires variant entre 2 000 et 10 000 $. Si vous avez connaissance de tels événements, signalez-les au Ministère en déposant une plainte à caractère environnemental.

Tout récemment, un allègement concernant la transplantation de l'ail des bois a été proposé dans un règlement omnibus. Le but de l'allégement est de lever l'interdiction de transplanter cette espèce en situation précaire dans des situations très spécifiques, comme dans le cas de sites détruits où la population d'ail des bois s'y trouvant serait affectée. Le but est de conserver le maximum de populations d'ail des bois et de continuer à assurer un contrôle efficace de l'espèce. En complément aux modifications règlementaires, un guide sera élaboré pour identifier les balises et les bonnes pratiques concernant la transplantation.

Si vous observez de l'ail des bois, signalez sa présence au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Cela permet au Ministère de savoir où les populations se trouvent et d'en assurer une bonne gestion.

Citations :

« L'ail des bois est l'une des espèces emblématiques du Québec. L'engouement envers cette plante a mené à une cueillette excessive, ce qui a eu comme conséquence d'exercer une pression sur l'espèce. Des mesures ont donc dû être mises en place pour éviter sa disparition. Il est rassurant de voir que ces dernières ont un impact et que l'ail des bois est toujours présent dans nos milieux naturels. Il faut cependant demeurer vigilants, et j'invite la population à respecter les règles entourant cette espèce. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« Il est essentiel d'exploiter et de consommer nos ressources naturelles de façon responsable. La conservation de l'ail des bois, une espèce bien connue au Québec et très appréciée, en est un exemple éloquent. Grâce aux actions visant la préservation de cette plante, nous pourrons pérenniser et accroître sa présence dans nos milieux naturels. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants :

Plus de 500 occurrences d'ail des bois ont été documentées au Québec en 2022. Bien que sa présence ne soit pas rare, l'espèce reste tout de même vulnérable étant donné la pression de récolte et la destruction de son habitat. Ses populations se concentrent en Estrie et en Montérégie.

On retrouve principalement l'ail des bois dans les érablières riches et humides.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur l'ail des bois : www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-designees-susceptibles/ail/ailBois.pdf.

Pour en savoir plus sur la règlementation en lien avec l'ail des bois : www.legisquebec.gouv.qc.ca/en/document/cr/E-12.01,%20r.%203?langCont=fr#se:4.

Pour prendre connaissance des principaux changements apportés aux règlements visés par le règlement omnibus : www.environnement.gouv.qc.ca/ministere/projet-omnibus-2023/index.htm.

