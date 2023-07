Québec verse plus de 2 M$ pour la réalisation de neuf projets de recherche sur l'aménagement durable des forêts

QUÉBEC, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Neuf projets de recherche recevront une somme totale de près de 2,4 M$ à la suite du second appel de projets en recherche sur l'aménagement durable des forêts.

L'annonce a été faite aujourd'hui par Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

Ouvert à l'ensemble des équipes de recherche des universités et des centres collégiaux de transfert de technologies (CCTT) ou de collèges affiliés du Québec, cet appel de projets, lancé en septembre 2022, avait pour but d'augmenter la capacité de recherche en aménagement durable des forêts ainsi que de favoriser l'acquisition de nouvelles connaissances.

L'enveloppe budgétaire disponible est de 2 365 500 $. Le financement maximal accordé par projet est de 300 000 $, et les projets sont d'une durée d'un, deux ou trois ans.

Les neuf projets de recherche retenus sont les suivants :

Titre du projet Titulaire Établissement Montant Caractérisation de la structure interne des peuplements forestiers et des habitats fauniques à l'aide du LiDAR mobile Philippe Nolet Université du Québec en Outaouais 300 000 $ Modélisation spatio-temporelle de la distribution du nerprun bourdaine (Rhamnus frangula) dans un contexte de changements climatiques Jean Marchal CERFO 281 578 $ Dépérissement de l'épinette blanche : portrait statistique et causes dans la sapinière à bouleau blanc de l'Est Évelyne Thiffault Université Laval 217 170 $ Identifier la qualité d'habitat des forêts anciennes boréales à l'aide du LiDAR aéroporté Maxence Martin Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 298 185 $ Réponse de la régénération forestière naturelle aux traitements de sylviculture d'adaptation en contexte de stress associés aux changements globaux - sécheresse, broutement des cervidés et concurrence végétale Frédérik Doyon Université du Québec en Outaouais 300 000 $ Modélisation et prédiction des effets à long terme du climat sur les régimes de feux Yan Boucher Université du Québec à Chicoutimi 300 000 $ L'impact des opérations forestières mécanisées sur l'environnement physique : un regard sur les sols, dommages aux arbres résiduels et à la création de lits de germination Eric R. Labelle Université Laval 294 000 $ Comprendre les déterminants de l'utilisation de l'eau par les arbres de la forêt tempérée face à la sécheresse Audrey Maheu Université du Québec en Outaouais 300 000 $ Impacts de procédés de récolte en forêt feuillue Gilles Joanisse CERFO 75 000 $

Ce deuxième appel de projets vient conclure l'exercice amorcé en 2021 lors duquel 4,8 M$ avaient été annoncés pour le financement de la recherche en aménagement durable des forêts dans les différentes régions du Québec.

Une enveloppe de 2 M$ sera consacrée au renouvellement du financement de la recherche externe en 2023-2024. Un nouvel appel de projets de recherche sera lancé à l'automne 2023.

Citation :

« L'acquisition et le partage de nouvelles connaissances sont essentiels afin d'assurer l'aménagement durable des forêts. Elles permettent de prendre les meilleures décisions au bénéfice des communautés et des générations à venir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis 2019, le MRNF y a investi plus de 15 M$. Je tiens à féliciter les chercheuses et les chercheurs dont les propositions ont été sélectionnées. Par votre audace et votre génie, vous faites avancer le savoir en matière d'aménagement durable des forêts. Bravo! »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Depuis 2019, le Ministère a consacré plus de 15 M$ au financement de projets d'acquisition de connaissances menés par des partenaires externes.

De cette somme, plus du tiers est en lien avec la contribution du secteur forestier aux efforts ayant pour but d'atténuer les effets des changements climatiques.

