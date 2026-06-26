Patrimoine culturel : 94 ententes de partenariat conclues avec le milieu municipal

QUÉBEC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, annonce la signature de 94 ententes en patrimoine conclues avec les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec. Grâce à ces ententes, le gouvernement et ses partenaires municipaux réaffirment leur engagement envers la préservation du patrimoine québécois pour les générations futures.

Ces ententes représentent des leviers financiers importants pour les MRC. Elles leur permettront de valoriser les éléments patrimoniaux se trouvant sur leur territoire pour accroître leur attractivité et contribuer au renforcement de l'identité collective.

Concrètement, elles serviront entre autres à la réalisation d'inventaires du patrimoine bâti, au développement de l'expertise des ressources municipales, à la planification et à la gestion territoriale du patrimoine culturel ainsi qu'à la restauration de biens patrimoniaux privés et municipaux. La contribution du gouvernement du Québec à ces ententes s'élève à 57,07 M$ et s'inscrit dans des investissements conjoints avec les municipalités totalisant plus de 106 M$.

Citations

« Le patrimoine, c'est la responsabilité de tous. Témoin de nos histoires, de nos traditions et de notre savoir-faire, c'est un héritage précieux à préserver. Grâce à ces ententes, qui nous permettent d'agir de manière concertée, nous pourrons mieux en prendre soin pour en faire profiter les prochaines générations. Merci aux MRC de leur engagement. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications

« Dans toutes les régions du Québec, le patrimoine fait partie intégrante de ce qui nous rassemble et de ce qui nous distingue. En travaillant main dans la main avec les municipalités, nous donnons aux communautés les moyens de protéger et de faire vivre ce qui compose leur identité. Ces ententes permettent non seulement de préserver notre héritage, mais aussi de le transmettre avec fierté aux générations qui suivent, là où il prend tout son sens : dans nos milieux de vie. »

Mathieu Lévesque, ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions

Faits saillants

Le Programme d'ententes en patrimoine est un programme qui s'adapte aux besoins des milieux municipaux.

Les investissements municipaux dans les ententes en patrimoine varient selon l'indice de vitalité économique des MRC et des villes bénéficiaires d'une entente, représentant 40 % ou 50 % de la somme de celle-ci.

Le premier appel de projets du Programme s'est déroulé du 29 mai au 5 septembre 2025.

Le Programme d'ententes en patrimoine réunit des actions qui étaient historiquement soutenues par les programmes Ententes de développement culturel et Aide aux immobilisations du ministère de la Culture et des Communications.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]