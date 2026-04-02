Québec soutient une nouvelle initiative pour informer les jeunes

QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce le soutien du gouvernement au média Les As de l'info, membre des Coops de l'information, afin de mettre sur pied un nouveau magazine numérique d'actualité : Vrai comme j'suis là. Ce dernier a comme objectif de favoriser l'adoption de saines habitudes de consommation médiatique chez les jeunes âgés de 15 à 20 ans.

L'aide financière, s'élevant à 300 000 $, permettra au média de créer du contenu d'information gratuit dans des formats adaptés aux habitudes de consommation des jeunes. Le projet a aussi pour objectif d'incarner un trait d'union entre l'information vulgarisée pour les enfants et les médias traditionnels d'ici en offrant un espace participatif sécuritaire dans lequel ces jeunes pourront échanger et exercer leur esprit d'analyse.

Rappelons que le média Les As de l'info offre déjà gratuitement des contenus d'information francophones destinés aux enfants québécois de 8 à 12 ans.

Citation

« Cette initiative vient remplir un vide informationnel en matière d'actualité quotidienne consacrée aux jeunes de 15 à 20 ans. Je suis ravi que notre gouvernement soutienne ce projet, qui s'inscrit en cohérence avec les manières de consommer l'information chez les jeunes, tout en adhérant à des pratiques journalistiques et éthiques de qualité. Nous devons agir maintenant pour lutter contre la désinformation et développer l'esprit critique et l'esprit d'analyse des décideurs de demain. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le développement du magazine Vrai comme j'suis là s'appuie sur les données les plus récentes en lien avec les habitudes d'information des jeunes, à savoir qu'en 2024, 67 % des 15-25 ans (soit plus de 1 000 000 personnes) s'informent désormais sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube, dans des formats courts et mobiles (NetTendance).

s'appuie sur les données les plus récentes en lien avec les habitudes d'information des jeunes, à savoir qu'en 2024, 67 % des 15-25 ans (soit plus de 1 000 000 personnes) s'informent désormais sur les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram et YouTube, dans des formats courts et mobiles (NetTendance). Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a multiplié ses efforts pour lutter contre la désinformation chez les jeunes, notamment avec le programme Pour une jeunesse bien informée et le soutien d'autres initiatives porteuses en éducation aux médias et à l'information.

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Informations : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]