Québec soutient les travaux de décontamination du futur parc riverain du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent

LÉVIS, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 1,7 M$ au Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent (JND) pour qu'il réalise les travaux de décontamination des sols nécessaires pour l'aménagement de son futur parc riverain. La subvention permettra notamment d'assurer une saine gestion des sols contaminés excavés dans le cadre des travaux prévus au cours de l'exercice financier 2026-2027.

Le directeur général du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, M. Jimmy-Eric Talbot, et le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, M. Bernard Drainville

C'est ce qu'annonce aujourd'hui le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis, M. Bernard Drainville, au nom de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

Le projet du JND vise à aménager un parc riverain accessible aux élèves et à la communauté afin de faciliter l'accès au fleuve Saint-Laurent et à la rivière Etchemin. Il s'inscrit dans une perspective de développement durable, alliant partage des espaces, mise en valeur de l'environnement et accès élargi à un site d'exception. Le futur parc comprendra notamment une promenade riveraine surplombant le fleuve Saint-Laurent, des berges renaturalisées, des espaces éducatifs en nature et une plage naturelle permettant l'accès à l'eau. Les usagers pourront profiter d'un parcours d'un kilomètre ceinturant le site, doté d'espaces de loisir, de détente, d'observation et de rassemblement.

En soutenant ce projet, le gouvernement du Québec pose un geste concret pour remettre en valeur ce site, tout en répondant aux aspirations de la population en matière d'accès à la nature. Cette initiative témoigne de l'importance d'investir dans des projets qui génèrent des retombées environnementales, sociales et collectives durables.

Citations :

« La réhabilitation des terrains contaminés est une façon concrète de mettre en valeur notre territoire et de créer des retombées positives pour nos communautés. En soutenant la décontamination de ce site, notre gouvernement contribue à le redonner aux citoyens, tout en protégeant l'environnement et en favorisant un meilleur accès au fleuve Saint-Laurent. Je suis fière d'appuyer cette initiative, qui donnera une nouvelle vocation à ce site d'exception et qui s'inscrit pleinement dans la vision d'un Québec plus vert et plus durable. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Redonner accès au fleuve, c'est offrir à nos enfants, à nos familles et à notre communauté un lieu où ils pourront se retrouver, bouger, apprendre et profiter de la nature dans un environnement exceptionnel. Grâce à cet appui supplémentaire de 1,7 M$, nous franchissons une nouvelle étape dans la réalisation d'un projet porteur qui améliore concrètement notre santé, notre fierté collective et notre qualité de vie, tout en mettant en valeur l'un des plus grands atouts de Lévis : le magnifique Saint-Laurent. Merci à toute l'équipe du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent, au premier chef à son directeur, Jimmy-Éric Talbot, ainsi qu'à tous les partenaires. Merci pour votre engagement et votre leadership. Vous portez une vision magnifique et vous la portez avec passion et ambition! »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable de la Stratégie maritime et député de Lévis

« Cette contribution représente une étape déterminante dans la concrétisation de notre projet de parc riverain. Elle nous permettra de poursuivre l'aménagement d'un milieu de vie unique pour nos élèves, tout en créant un espace accueillant où l'ensemble de la communauté pourra se rassembler, pratiquer des activités de plein air et renouer avec le fleuve Saint-Laurent. Nous sommes fiers de voir cette vision prendre forme grâce à la collaboration du gouvernement du Québec et de nos précieux partenaires. »

Jimmy-Eric Talbot, directeur général du Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent

Faits saillants :

La subvention provient du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État. Ce fonds vise, entre autres, à appuyer la réalisation de mesures favorisant le développement durable.

Élaboré en étroite collaboration avec la Ville de Lévis, de nombreux partenaires, et avec l'appui de la communauté, ce projet, dont le coût total est estimé à 7,1 M$, mobilise déjà plusieurs partenaires dans le cadre d'une campagne majeure de financement.

Il a également bénéficié d'un appui gouvernemental de 187 556 $ dans le cadre du volet 2 du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du ministère de l'Éducation.

Liens connexes :

Sources : Méganne Joyal Conseillère aux communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 367 977-5606 Isabelle Lavallée Responsable des communications Bureau de M. Bernard Drainville

Député de Lévis [email protected] Tél : 418 271-4228 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs