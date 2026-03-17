Québec soutient le projet de transformation de l'église de Saint-Apollinaire

QUÉBEC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce que des travaux seront effectués à l'église de Saint-Apollinaire grâce au soutien du gouvernement du Québec. À terme, celle-ci sera transformée en une maison de la culture intégrant une bibliothèque pour répondre aux besoins de la population des environs.

Construite entre 1855 et 1858, l'église de Saint-Apollinaire présente un intérêt patrimonial pour ses valeurs historique, architecturale et emblématique. L'aide financière gouvernementale de 1,8 M$ versée à la Municipalité de Saint-Apollinaire permettra le nivellement et le remplacement des finis de plancher, la réfection des finis de peinture, l'amélioration des éléments d'éclairage ainsi que l'ajout de cloisons, de toilettes et d'un ascenseur. Ce montant provient du Plan québécois des infrastructures 2025-2035.

Citations

« Cet investissement témoigne de la volonté de notre gouvernement de préserver le patrimoine bâti québécois et de favoriser l'accès à des infrastructures culturelles de qualité. Il est évident que la transformation de ce lieu de culte devenu excédentaire contribuera de manière significative au dynamisme culturel local, grâce à la diffusion d'œuvres littéraires et artistiques. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« L'église de Saint-Apollinaire fait partie des témoins vivants de l'histoire de la région de la Chaudière-Appalaches. C'est un privilège de contribuer à sa mise en valeur à travers un projet structurant qui lui offrira une nouvelle vocation utile, autant pour les générations d'aujourd'hui et que pour celles de demain. »

Isabelle Lecours, députée de Lotbinière-Frontenac et adjointe parlementaire du ministre de la Sécurité publique

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SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Source : Catherine Boucher, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la région de l'Outaouais, 418 802-6833, [email protected]; Information : Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388, [email protected]