Québec soutient la conservation et la mise en valeur d'un patrimoine naturel exceptionnel

Québec, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de 100 000 $ à l'organisme Éco-Nature afin de soutenir un projet visant la conservation et la mise en valeur du refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles. Cette contribution permettra également à l'organisme de poursuivre sa collaboration au projet d'agrandissement du refuge faunique et de réaliser un plan directeur pour la création d'un grand parc de conservation métropolitain le long de la rivière.

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et député de Sainte-Rose, Anaïs Boutin, directrice générale Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles et Stéphane Boyer, maire de Laval

C'est ce qu'annonce aujourd'hui Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et député de Sainte-Rose, au nom de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

Projet d'agrandissement du refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles

Le gouvernement du Québec réitère son intention d'agrandir le refuge faunique afin de consolider et de rehausser le niveau de protection légale d'habitats essentiels à plusieurs espèces en situation précaire de l'écosystème de la rivière des Mille Îles. Actuellement, le refuge couvre une superficie approximative de 26 hectares. L'agrandissement envisagé permettrait de protéger plus de 990 hectares. L'inclusion du milieu hydrique de la rivière pourrait porter cette superficie à environ 2 500 hectares.

Le territoire visé se distingue par une biodiversité remarquable, avec plus de 385 espèces fauniques recensées, dont plus de 80 espèces à statut précaire, ainsi qu'une grande diversité d'habitats naturels. Cet agrandissement favoriserait la protection durable de cette richesse écologique, le maintien des corridors écologiques et la résilience des écosystèmes face aux changements climatiques. Il contribuerait également à l'atteinte de l'objectif gouvernemental visant à conserver 30 % du territoire québécois d'ici 2030. Le projet de conservation est compatible avec les activités récréatives, éducatives et de plaisance de ce secteur fréquenté par environ 150 000 visiteurs annuellement.

Citations :

« La conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles reposent sur l'engagement de partenaires comme Éco-Nature, dont le travail permettra d'assurer l'accessibilité et la pérennité de ce site d'exception au bénéfice des citoyens et des générations futures. Notre gouvernement demeure déterminé à faire avancer le projet d'agrandissement du refuge faunique, une initiative porteuse pour la conservation de la biodiversité et la protection durable de ces milieux naturels d'une grande valeur écologique. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et député de Sainte-Rose

« L'agrandissement du refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles représente une occasion unique de protéger un joyau écologique au cœur de la région métropolitaine. Alors que la pression exercée sur les milieux naturels ne cesse d'augmenter, ce projet permettra à la fois de préserver la biodiversité et d'offrir un accès durable à la nature et aux berges à la population du grand Montréal. Cette annonce confirme la valeur écologique exceptionnelle de ce territoire et constitue une étape de plus vers la concrétisation de cette grande vision de conservation. »

Stéphane Boyer, maire de Laval

« Après 40 années d'efforts soutenus pour protéger et mettre en valeur la rivière des Mille Îles, Éco-Nature se réjouit de l'appui du Ministère dans la volonté commune d'accroitre les superficies d'aires protégées dans la zone la plus densément peuplée du Québec. Au-delà de l'atteinte des objectifs de conservation du territoire, ce projet contribue à protéger de riches milieux de vie supportant une biodiversité exceptionnelle accessible à tous et à toutes. »

Anaïs Boutin, directrice générale Éco-Nature | Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre de la mise en œuvre du Plan nature 2030.

Le Ministère poursuit actuellement ses consultations auprès des intervenants concernés relativement à la modification des limites du refuge faunique.

Un refuge faunique sert à préserver l'intégrité d'un habitat faunique d'importance, reconnu à l'échelle régionale ou provinciale pour l'abondance, la densité et la diversité de sa faune. Cet habitat peut aussi être un lieu essentiel pour une espèce rare, menacée ou vulnérable.

Le refuge faunique de la Rivière-des-Mille-Îles est constitué de 10 îles situées sur des terres privées appartenant aux villes de Laval, de Rosemère, et à l'organisme Éco-Nature, qui gère le site.

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Méganne Joyal

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