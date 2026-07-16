Québec poursuit ses investissements pour soutenir la décarbonation du secteur industriel

QUÉBEC, le 16 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec accorde une aide financière de plus de 12,3 M$ à l'entreprise Tuyauteries Canada ULC afin d'améliorer l'efficacité énergétique de son usine située à Sainte-Croix. Cet investissement permettra à l'entreprise de réduire de façon importante ses émissions de gaz à effet de serre (GES) et contribuera à la décarbonation du secteur industriel québécois.

C'est ce qu'annonce aujourd'hui la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

Concrètement, le projet permettra de remplacer le four de l'usine, alimenté notamment par des combustibles issus du charbon, par trois fours électriques. Les réductions d'émissions de GES estimées pour ce projet sont de plus de 12 300 tonnes d'équivalent CO 2 par année, ce qui correspond au retrait d'environ 3 600 véhicules à essence de nos routes.

Citations :

« Le projet de Tuyauteries Canada ULC est un bel exemple de l'engagement des entreprises québécoises à adopter des solutions concrètes pour lutter contre les changements climatiques. En soutenant des initiatives qui permettent de remplacer les combustibles fossiles par des énergies renouvelables, notre gouvernement accompagne le secteur industriel dans sa transition énergétique tout en réduisant concrètement les émissions de gaz à effet de serre au Québec. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis très heureuse de l'octroi de cette aide financière à l'usine de Tuyauteries Canada ULC située à Sainte-Croix, plus connue dans la région sous le nom de « Bibby Sainte-Croix ». Grâce à cette aide, Bibby Sainte-Croix va devenir un bel exemple de décarbonation industrielle, tout en continuant à offrir des produits de qualité. »

Isabelle Lecours, adjointe gouvernementale du ministre délégué aux Régions pour la Chaudière-Appalaches et députée de Lotbinière-Frontenac

Faits saillants :

L'aide financière est accordée dans le cadre du volet Implantation du programme ÉcoPerformance, qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

Le programme ÉcoPerformance offre des subventions pour des projets d'efficacité et de conversion énergétiques dans le secteur des affaires, le secteur institutionnel et le secteur municipal.

L'usine de Tuyauteries Canada ULC de Sainte-Croix est une fonderie qui se spécialise dans la fabrication de pièces moulées destinées aux égouts et aux aqueducs. Elle produit quelque 35 000 tonnes métriques de produits annuellement.

Liens connexes :

Source : Méganne Joyal Conseillère aux communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 367 977-5606 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

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