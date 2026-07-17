Invitation aux médias - Annonce concernant les évaluations environnementales

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, et le ministre fédéral de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, M. Joël Lightbound, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant les évaluations environnementales.

Date : Le lundi 20 juillet 2026

Heure de la conférence de presse : 11 h

Lieu : Montréal

Les représentants des médias doivent confirmer leur présence en écrivant à [email protected] avant le lundi 20 juillet, à 10 h. Le lieu où se tiendra l'activité sera uniquement confirmé aux journalistes accrédités.