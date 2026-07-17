Québec appuie le développement de l'offre éducative des réserves écologiques accessibles au public

QUÉBEC, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Québec confirme son soutien aux organismes chargés des programmes éducatifs des réserves écologiques de la Forêt-la-Blanche, de l'Île-Garth, de la Serpentine-de-Coleraine, des Tourbières‑de‑Lanoraie ainsi que du projet de réserve écologique de la Grande plée Bleue. Son appui les aidera à poursuivre leur mission pédagogique et à bonifier les activités proposées aux Québécois pour découvrir ces territoires protégés.

La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Les aides financières totalisent 787 020 $ sur deux ans et sont réparties comme suit :

260 000 $ aux Sentiers pédestres des 3 Monts de Coleraine.

260 730 $ aux Amis de la Forêt-la-Blanche.

100 000 $ à Éco-Nature.

92 000 $ à l'Association forestière de Lanaudière.

74 290 $ à la Société de conservation et de mise en valeur de la Grande plée Bleue.

En plus des subventions accordées aux organismes susmentionnés pour parfaire leur offre éducative, une aide financière de 90 000 $ a été attribuée aux Sentiers frontaliers, pour la réalisation d'actions contribuant à la saine gestion de la réserve écologique du Mont-Gosford. Cette dernière n'est pas accessible au public, étant enclavée dans un réseau de sentiers de randonnée montagneux géré par l'organisme.

L'investissement gouvernemental permettra de développer une programmation d'activités éducatives mettant en valeur ces réserves écologiques et d'en faire la promotion. Le soutien financier du gouvernement pourra également rehausser les services offerts aux groupes scolaires en favorisant des visites gratuites ou à faible coût et en contribuant aux frais de transport.

Citation :

« Les réserves écologiques sont un patrimoine naturel exceptionnel dont nous pouvons être fiers. Je suis enchantée de soutenir les organismes qui les font découvrir à la population et qui sensibilisent les citoyens à l'importance de les protéger. Cet été, j'invite les Québécois à visiter ces milieux uniques pour profiter des bienfaits de la nature et des joies du plein air. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Faits saillants :

Une réserve écologique est un territoire conservé à l'état naturel en raison notamment de ses caractéristiques écologiques distinctives. Il s'agit d'une aire protégée où l'accès est interdit : seules les activités de recherche scientifique, d'éducation ou visant la saine gestion du territoire peuvent y être autorisées.

Le Québec dispose d'un réseau de 72 réserves écologiques légalement constituées, dont quatre sont exceptionnellement accessibles au public à des fins d'éducation. À ces territoires, il s'ajoute le projet de réserve écologique de la Grande plée Bleue.

Ces cinq territoires sont une fenêtre sur le réseau des réserves écologiques. Ils offrent une occasion d'en apprendre davantage sur l'importance de la conservation intégrale de la biodiversité.

Les organismes bénéficiant d'une aide financière offrent des activités éducatives et contribuent à la protection des réserves écologiques par leurs actions de gestion du territoire.

Forêt-la-Blanche (Outaouais) : ce territoire de 20,58 km 2 protège notamment de nombreuses plantes en situation précaire et plusieurs peuplements forestiers aux caractéristiques exceptionnelles en raison de leur âge très avancé (certains ont plus de 300 ans) et de leur rareté.

protège notamment de nombreuses plantes en situation précaire et plusieurs peuplements forestiers aux caractéristiques exceptionnelles en raison de leur âge très avancé (certains ont plus de 300 ans) et de leur rareté. Grande plée Bleue (Chaudière-Appalaches) : ce projet de réserve écologique d'environ 9 km² protège une vaste tourbière, soit l'une des plus grandes à l'état naturel dans le sud du Québec. Constituée de plus de 600 mares, elle abrite un écosystème d'une richesse remarquable au sein d'un important réseau de milieux humides.

Île-Garth (Laurentides) : ce territoire couvre la totalité de cette île de la rivière des Mille-Îles et protège de façon permanente des groupements d'arbres rares, en plus d'assurer la protection de deux espèces en situation précaire, soit l'érable noir et le staphylier à trois folioles.

Serpentine-de-Coleraine (Chaudière-Appalaches) : ce territoire de 3,97 km 2 est l'un des rares endroits pourvus de serpentine au Québec, une roche riche en magnésium qui favorise la présence de plantes particulières et rares.

est l'un des rares endroits pourvus de serpentine au Québec, une roche riche en magnésium qui favorise la présence de plantes particulières et rares. Tourbières‑de‑Lanoraie (Lanaudière) : ce territoire de 4,15 km 2 abrite un complexe de tourbières représentatives des basses-terres du Saint-Laurent et constitue un refuge pour de nombreuses espèces floristiques et fauniques, dont 90 espèces d'oiseaux qui y nichent.

abrite un complexe de tourbières représentatives des basses-terres du Saint-Laurent et constitue un refuge pour de nombreuses espèces floristiques et fauniques, dont 90 espèces d'oiseaux qui y nichent. Mont-Gosford (Estrie) : ce territoire d'environ 3,07 km 2 protège des peuplements résineux typiques des hauts sommets des Appalaches et rares dans le sud du Québec.

protège des peuplements résineux typiques des hauts sommets des Appalaches et rares dans le sud du Québec. L'ensemble de ces aides financières provient du budget du Plan nature 2030, qui vise à protéger la biodiversité du Québec et à favoriser l'accès des Québécois à la nature.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Source : Méganne Joyal, Conseillère aux communications, Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 367 977-5606; Information : Relations avec les médias, Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, [email protected], Tél. : 418 521-3991