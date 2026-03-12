Québec soutient 105 municipalités et huit villages nordiques pour la protection de l'eau potable

QUÉBEC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, annonce aujourd'hui une aide financière pour soutenir l'élaboration de plans de protection des sources d'eau potable pour 105 municipalités et huit villages nordiques.

Cet investissement, totalisant près de 5 millions de dollars, s'inscrit dans la mise en œuvre du Plan national de l'eau : une richesse collective à préserver. Par l'entremise du Programme pour l'élaboration des plans de protection des sources d'eau potable (PEPPSEP), le gouvernement appuie concrètement les municipalités locales et les villages nordiques responsables d'un prélèvement d'eau afin qu'ils puissent mieux protéger leurs sources d'eau potable.

Ce soutien leur permet de définir et de mettre en place des mesures adaptées pour prévenir ou réduire les menaces susceptibles d'affecter la qualité et la quantité de l'eau qu'ils exploitent. Ces actions reposent sur l'analyse de la vulnérabilité des sources d'eau potable réalisée par les municipalités assujetties au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection pour assurer une gestion responsable et durable de cette ressource essentielle.

Citation :

« Les plans de protection des sources d'eau potable sont des outils essentiels pour garantir un accès à une eau de qualité à tous les Québécois, partout sur le territoire. Notre gouvernement est très fier d'aider financièrement les municipalités du Québec et les communautés autochtones dans cette démarche cruciale. Je salue la mobilisation de toutes celles qui élaborent ou qui mettent déjà en œuvre un tel plan, et j'invite les autres à se doter de cet outil indispensable. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

Faits saillants :

Avec le Plan national de l'eau et le soutien financier du Fonds bleu, le gouvernement met en œuvre des actions concrètes, comme le PEPPSEP, pour concevoir des solutions aux enjeux prioritaires dans le domaine de l'eau et contribuer à l'atteinte des cibles 2030 de la Stratégie québécoise de l'eau.

En date du 1 er février 2026, 315 municipalités et huit villages nordiques ont participé au programme et, de ce nombre, 210 ont achevé leur plan de protection des sources d'eau potable.

février 2026, 315 municipalités et huit villages nordiques ont participé au programme et, de ce nombre, 210 ont achevé leur plan de protection des sources d'eau potable. Les organisations municipales et les villages nordiques bénéficiaires de l'aide financière annoncée aujourd'hui sont situés dans les régions suivantes : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches, Côte-Nord, Estrie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Mauricie, Montérégie, Montréal, Nord-du-Québec, Outaouais et Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Lien connexe :

