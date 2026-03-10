Québec investit dans l'efficacité énergétique des HLM

MONTRÉAL, le 10 mars 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures, M. Benoit Charette, et la ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Caroline Proulx, annoncent l'octroi d'un soutien financier de 17,2 M$ à Hydro-Québec et à la Société d'habitation du Québec (SHQ) pour déployer un projet pilote visant l'installation de thermopompes à haute performance énergétique dans le parc d'habitations à loyer modique (HLM) du Québec. Hydro-Québec apporte également une contribution financière de 4,5 M$ par l'entremise du programme Logisvert.

D'ici 2029, quelque 3 100 thermopompes à haute performance seront installées dans des logements sociaux, ce qui représente près de 4 % du parc de HLM québécois. Ces appareils, qui assurent à la fois le chauffage et la climatisation, consomment jusqu'à trois fois moins d'énergie que les systèmes traditionnels. Les économies d'énergie générées pour la SHQ sont estimées à 13,6 gigawattheures (GWh) sur la durée du projet pilote, soit l'équivalent de la production annuelle de trois éoliennes de grande puissance. Cette énergie propre libérée pourra être réaffectée pour soutenir la décarbonation d'autres secteurs et contribuer à la croissance économique du Québec. Pour des milliers de ménages vivant en HLM, ce projet offrira également une meilleure protection contre les vagues de chaleur, de plus en plus fréquentes en raison des changements climatiques.

Concrètement, l'aide financière accordée à Hydro-Québec couvrira les frais d'achat et d'installation des thermopompes, en plus de soutenir une campagne de sensibilisation destinée aux locataires et visant à promouvoir les bonnes pratiques écoénergétiques liées à leur utilisation. La SHQ et le réseau des offices d'habitation assumeront pour leur part la gestion de l'installation et le suivi technique du projet à long terme. Le gouvernement analysera les économies d'énergie réalisées et les coûts associés au projet pilote afin de déterminer s'il pourrait être déployé à plus grande échelle dans l'ensemble du parc de logements sociaux.

Citations :

« Ce projet est un bel exemple de ce que nous permet d'accomplir notre marché du carbone : financer des initiatives concrètes, qui permettent des économies d'énergie, qui améliorent directement la qualité de vie des citoyennes et des citoyens et qui génèrent des bénéfices pour tout le Québec. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures

« Cette initiative est porteuse et comporte des avantages majeurs. Par l'installation de ces thermopompes, nous diminuerons la facture énergétique des HLM et, du même coup, nous améliorerons grandement le confort et la qualité de vie des milliers de ménages qui y habitent. Ceux-ci seront plus résilients face aux épisodes de chaleur, qui sont de plus en plus nombreux. »

Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Il est prioritaire pour Hydro-Québec que les technologies qui permettent de diminuer la consommation d'énergie profitent à tous et à toutes, y compris aux locataires. Avec ce projet pilote, nous posons un geste concret pour les ménages vivant dans des habitations à loyer modique (HLM), en leur donnant accès à des équipements performants qui améliorent le confort au quotidien tout en réduisant leur facture d'électricité. »

Dave Rhéaume, vice‑président exécutif - Stratégie énergétique et réglementaire et activités industrielles

Faits saillants :

L'aide financière de 17,2 M$ accordée par le gouvernement du Québec provient du Fonds d'électrification et de changements climatiques, un fonds alimenté grâce aux revenus générés par le marché du carbone.

Ce soutien s'inscrit dans le cadre de l'action « Mettre en œuvre des projets pilotes d'installation d'équipements favorisant la transition énergétique pour des clientèles ciblées » du Plan pour une économie verte 2030.

Liens connexes :

Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des Infrastructures Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs