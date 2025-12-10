Québec solidaire veut entendre la PDG d'Hydro Québec en commission

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - En plein contexte de crise du coût de la vie et alors que des événements météorologiques mettent une pression inattendue sur le réseau d'Hydro-Québec, la société d'État doit être cohérente sur son objectif d'assurer la sécurité énergétique des ménages québécois.

« On apprend qu'une maison de taille moyenne pourrait connaître une hausse annuelle de 240$ d'ici 2028, alors qu'une personne sur sept est déjà en précarité énergétique au Québec. Il est crucial d'entendre Mme Claudine Bouchard car l'augmentation demandée par Hydro-Québec va à l'encontre des promesses sur les hausses de tarifs d'électricité que François Legault à martelé tout au long des trois dernières années.», déclare Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière d'Énergie.

À ces préoccupations fondamentales s'ajoutent les deux alertes de défaillance de puissance qu'Hydro Québec a dû émettre les 3 et 5 décembre derniers, en raison d'une crainte réelle de ne pas être en mesure d'alimenter l'ensemble de sa clientèle.

« La crise climatique viendra mettre plus de pression sur le réseau. Cette situation doit interroger la cohérence entre l'attribution d'électricité à des centres de données, la sécurité énergétique des ménages québécois et la nécessaire transition énergétique de nos entreprises.», rappelle M. Bouazzi.

Une audition de la PDG d'Hydro-Québec permettrait aux membres de la Commission :

De comprendre la justification des hausses tarifaires et de mesurer les impacts sur les ménages.



D'avoir une clarification sur le plan de gestion de la demande en contexte de crise climatique.



Éclaircir la cohérence entre les politiques et orientations gouvernementales et les impératifs de sécurité énergétique assurés par la société d'État.

Vous trouverez la lettre envoyée à la présidence de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ici.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, 367 995 2364, [email protected]