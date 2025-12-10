Québec solidaire veut entendre la PDG d'Hydro Québec en commission
10 déc, 2025, 05:21 ET
QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - En plein contexte de crise du coût de la vie et alors que des événements météorologiques mettent une pression inattendue sur le réseau d'Hydro-Québec, la société d'État doit être cohérente sur son objectif d'assurer la sécurité énergétique des ménages québécois.
« On apprend qu'une maison de taille moyenne pourrait connaître une hausse annuelle de 240$ d'ici 2028, alors qu'une personne sur sept est déjà en précarité énergétique au Québec. Il est crucial d'entendre Mme Claudine Bouchard car l'augmentation demandée par Hydro-Québec va à l'encontre des promesses sur les hausses de tarifs d'électricité que François Legault à martelé tout au long des trois dernières années.», déclare Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière d'Énergie.
À ces préoccupations fondamentales s'ajoutent les deux alertes de défaillance de puissance qu'Hydro Québec a dû émettre les 3 et 5 décembre derniers, en raison d'une crainte réelle de ne pas être en mesure d'alimenter l'ensemble de sa clientèle.
« La crise climatique viendra mettre plus de pression sur le réseau. Cette situation doit interroger la cohérence entre l'attribution d'électricité à des centres de données, la sécurité énergétique des ménages québécois et la nécessaire transition énergétique de nos entreprises.», rappelle M. Bouazzi.
Une audition de la PDG d'Hydro-Québec permettrait aux membres de la Commission :
- De comprendre la justification des hausses tarifaires et de mesurer les impacts sur les ménages.
- D'avoir une clarification sur le plan de gestion de la demande en contexte de crise climatique.
- Éclaircir la cohérence entre les politiques et orientations gouvernementales et les impératifs de sécurité énergétique assurés par la société d'État.
Vous trouverez la lettre envoyée à la présidence de la Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles ici.
