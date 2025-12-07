Québec solidaire presse la CAQ de renouveler sans délai le financement du plan d'action interministériel en itinérance

MONTRÉAL, le 7 déc. 2025 /CNW/ - Alors qu'un froid intense s'abat sur le Québec et que des centaines de personnes au Québec ont dû dormir à la rue faute de places suffisantes dans les refuges, Québec solidaire presse le gouvernement de la CAQ d'annoncer sans délai la reconduction du financement du plan d'action interministériel en itinérance qui prendra fin le 31 mars prochain. À défaut d'un engagement rapide, le réseau pourrait faire face à des risques bien réels de bris de services en plein cœur de l'hiver.

« Alors que le milieu communautaire travaille d'arrache-pied pour trouver une place pour tout le monde, un vent glacial, celui de l'incertitude, leur donne froid dans le dos considérant qu'aucun financement ne leur a encore été assuré officiellement à un peu plus de trois mois de l'échéance. Comment se fait-il que ces sommes n'aient pas encore été reconduites et que l'incertitude plane toujours au plus fort de l'hiver et de la crise ? » s'indigne Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière d'itinérance.

De plus, Québec solidaire rappelle que le plan quinquennal a été bonifié lors de la dernière mise à jour budgétaire, mais que là encore, les projets prévus par les 5 millions additionnels n'ont pas encore été annoncés alors qu'ils devaient financer les places d'urgence additionnelles qui sont présentement manquantes. Encore ici, l'instabilité et l'incertitude affaiblit un réseau déjà sous haute pression. « Ce flou administratif fragilise un réseau déjà sous pression maximale. Les organismes ne peuvent pas planifier, embaucher, ni garantir les services dont les gens ont besoin dès maintenant », poursuit M. Cliche-Rivard.

Le député solidaire en appelle ainsi à une plus grande prévisibilité et pérennité du financement du milieu communautaire pour éviter des bris de services, ce qui serait garanti par un financement suffisant et direct à la mission pour ces organismes. En 2024 seulement, 108 personnes sont mortes en situation d'itinérance au Québec, selon les données du Bureau du coroner : « on ne peut pas laisser 2025 suivre le même chemin. Chaque report ministériel risque de se payer en vies humaines, malheureusement. » a finalement souligné l'élu solidaire.

