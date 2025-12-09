Cabinet fantôme de Québec solidaire - Sol Zanetti obtient les dossiers de l'Indépendance et des relations avec les nations autochtones, Manon Massé celui de la Jeunesse

QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Suite à l'élection de Sol Zanetti comme porte-parole de Québec solidaire, ce dernier ainsi que la porte-parole Ruba Ghazal ont annoncé la nouvelle attribution des dossiers aux députés du caucus.

Le nouveau porte-parole sera responsable de l'Indépendance et des relations avec les Premières Nations et les Inuit, tandis que l'ancienne porte-parole Manon Massé portera les dossiers relatifs à la Jeunesse.

« Quand Sol parle d'indépendance, c'est contagieux. Il sait parler de notre avenir collectif d'une manière qui rassemble, qui ouvre les bras et qui donne envie d'y croire. Comme la question de la souveraineté des peuples autochtones est absolument indissociable du projet de pays que nous mettons de l'avant à Québec solidaire, je suis heureuse que mon porte-parole prenne ces deux dossiers. Dans les deux dernières années, j'ai eu l'honneur de parler de notre projet d'indépendance aux quatre coins du Québec avec la campagne Nouveau Québec. En confiant ce dossier à Sol, j'ai pleinement confiance qu'il saura reprendre le flambeau pour porter la vision solidaire d'un pays vert, juste et libre. », a déclaré Ruba Ghazal.

« Depuis les mobilisations de 2019 où elle a marché dans la rue avec les jeunes pour l'environnement, Manon est devenue une inspiration pour elles et eux. En restant authentique et fidèle à ses convictions, Manon envoie un message important aux générations futures: c'est possible de faire de la politique en restant soi-même. Elle pourra vous le dire elle-même, impossible pour Manon de visiter un cégep ou une université sans se faire arrêter par des dizaines de jeunes pour qui elle est un véritable modèle. Avec l'insécurité alimentaire qui menace de plus en plus d'étudiants et la crise climatique qui les inquiète pour leur avenir, je suis content qu'elle consacre sa dernière année en politique à défendre la jeunesse québécoise », a renchéri Sol Zanetti.

Parmi les autres changements, soulignons notamment qu'Etienne Grandmont, déjà responsable en matière de Transports, obtient le dossier de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques. La whip Alejandra Zaga Mendez hérite pour sa part de l'Enseignement supérieur, tandis que le leader parlementaire Guillaume Cliche-Rivard, qui détenait déjà le dossier des Services sociaux, devient le critique en matière de Santé.

Cabinet fantôme de Québec solidaire

Ruba Ghazal

Porte-parole de Québec solidaire et cheffe parlementaire

Nationalisme inclusif

Féminisme

Sol Zanetti

Porte-parole de Québec solidaire

Indépendance

Relations canadiennes

Relations avec les Premières Nations et les Inuit

Culture et Communications

Laïcité

Guillaume Cliche-Rivard

Leader parlementaire

Services sociaux (dont DI-TSA, Itinérance et Santé mentale)

Santé

Accès à l'information et Protection des renseignements personnels

Alejandra Zaga Mendez

Whip

Finances

Économie et innovation

Enseignement supérieur

Ressources naturelles et Forêts

Agriculture, Pêcheries et Alimentation

Relation avec les Québécois d'expression anglaise

Gabriel Nadeau-Dubois

Éducation

Sport, Loisir et Plein-Air

Haroun Bouazzi

Justice

Énergie

Cybersécurité et Numérique

Infrastructures

Andrés Fontecilla

Relations avec les citoyens (CRC)

Logement et Habitation

Lutte contre le racisme

Immigration, Francisation et Intégration

Relations internationales et Francophonie

Sécurité publique

Tourisme

Etienne Grandmont

Environnement, Faune et Parcs

Lutte contre les changements climatiques

Transports et Mobilité durable

Développement régional

Solidarité sociale et Action communautaire

Éthique

Christine Labrie

Affaires municipales

Aîné.es

Alexandre Leduc

Conseil du trésor et Administration gouvernementale

Travail

Emploi

Langue française

Famille

Institutions démocratiques

Manon Massé

Jeunesse

LGBTQIA2S+

