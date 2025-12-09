Cabinet fantôme de Québec solidaire - Sol Zanetti obtient les dossiers de l'Indépendance et des relations avec les nations autochtones, Manon Massé celui de la Jeunesse
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
09 déc, 2025, 17:10 ET
QUÉBEC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Suite à l'élection de Sol Zanetti comme porte-parole de Québec solidaire, ce dernier ainsi que la porte-parole Ruba Ghazal ont annoncé la nouvelle attribution des dossiers aux députés du caucus.
Le nouveau porte-parole sera responsable de l'Indépendance et des relations avec les Premières Nations et les Inuit, tandis que l'ancienne porte-parole Manon Massé portera les dossiers relatifs à la Jeunesse.
« Quand Sol parle d'indépendance, c'est contagieux. Il sait parler de notre avenir collectif d'une manière qui rassemble, qui ouvre les bras et qui donne envie d'y croire. Comme la question de la souveraineté des peuples autochtones est absolument indissociable du projet de pays que nous mettons de l'avant à Québec solidaire, je suis heureuse que mon porte-parole prenne ces deux dossiers. Dans les deux dernières années, j'ai eu l'honneur de parler de notre projet d'indépendance aux quatre coins du Québec avec la campagne Nouveau Québec. En confiant ce dossier à Sol, j'ai pleinement confiance qu'il saura reprendre le flambeau pour porter la vision solidaire d'un pays vert, juste et libre. », a déclaré Ruba Ghazal.
« Depuis les mobilisations de 2019 où elle a marché dans la rue avec les jeunes pour l'environnement, Manon est devenue une inspiration pour elles et eux. En restant authentique et fidèle à ses convictions, Manon envoie un message important aux générations futures: c'est possible de faire de la politique en restant soi-même. Elle pourra vous le dire elle-même, impossible pour Manon de visiter un cégep ou une université sans se faire arrêter par des dizaines de jeunes pour qui elle est un véritable modèle. Avec l'insécurité alimentaire qui menace de plus en plus d'étudiants et la crise climatique qui les inquiète pour leur avenir, je suis content qu'elle consacre sa dernière année en politique à défendre la jeunesse québécoise », a renchéri Sol Zanetti.
Parmi les autres changements, soulignons notamment qu'Etienne Grandmont, déjà responsable en matière de Transports, obtient le dossier de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques. La whip Alejandra Zaga Mendez hérite pour sa part de l'Enseignement supérieur, tandis que le leader parlementaire Guillaume Cliche-Rivard, qui détenait déjà le dossier des Services sociaux, devient le critique en matière de Santé.
Cabinet fantôme de Québec solidaire
Ruba Ghazal
Porte-parole de Québec solidaire et cheffe parlementaire
Nationalisme inclusif
Féminisme
Sol Zanetti
Porte-parole de Québec solidaire
Indépendance
Relations canadiennes
Relations avec les Premières Nations et les Inuit
Culture et Communications
Laïcité
Guillaume Cliche-Rivard
Leader parlementaire
Services sociaux (dont DI-TSA, Itinérance et Santé mentale)
Santé
Accès à l'information et Protection des renseignements personnels
Alejandra Zaga Mendez
Whip
Finances
Économie et innovation
Enseignement supérieur
Ressources naturelles et Forêts
Agriculture, Pêcheries et Alimentation
Relation avec les Québécois d'expression anglaise
Gabriel Nadeau-Dubois
Éducation
Sport, Loisir et Plein-Air
Haroun Bouazzi
Justice
Énergie
Cybersécurité et Numérique
Infrastructures
Andrés Fontecilla
Relations avec les citoyens (CRC)
Logement et Habitation
Lutte contre le racisme
Immigration, Francisation et Intégration
Relations internationales et Francophonie
Sécurité publique
Tourisme
Etienne Grandmont
Environnement, Faune et Parcs
Lutte contre les changements climatiques
Transports et Mobilité durable
Développement régional
Solidarité sociale et Action communautaire
Éthique
Christine Labrie
Affaires municipales
Aîné.es
Alexandre Leduc
Conseil du trésor et Administration gouvernementale
Travail
Emploi
Langue française
Famille
Institutions démocratiques
Manon Massé
Jeunesse
LGBTQIA2S+
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]
Partager cet article