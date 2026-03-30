Québec solidaire lance un Plan Habitation qui sera la pierre angulaire de sa campagne électorale

MONTRÉAL, le 30 mars 2026 /CNW/ - La porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, et le responsable solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, ont annoncé le lancement d'un Plan Habitation ambitieux pour régler la crise du logement, et qui sera la pierre angulaire de la prochaine campagne électorale. À l'occasion de ce lancement, ils ont mis au jeu une première mesure du plan : une réforme d'envergure du TAL afin de mieux protéger les locataires.

« Mon ambition, c'est de montrer qu'une autre avenue est possible et qu'on peut régler la crise du logement si on a le courage de mettre en place les bonnes solutions. Augmenter l'offre de logements réellement abordables, aider la nouvelle génération à devenir propriétaire et protéger davantage les locataires, c'est possible, même si les autres partis considèrent la crise du logement comme une fatalité. Dans les prochains mois, Québec solidaire va présenter le Plan Habitation le plus ambitieux de son histoire, et ce plan sera la pierre angulaire de notre prochaine campagne électorale », a déclaré Mme Ghazal lors d'un point de presse dans Parc-Extension, un quartier de Montréal particulièrement touché par la crise du logement.

Une première mesure de ce plan a été dévoilée lors du point de presse par Québec solidaire: une réforme d'envergure du Tribunal administratif du logement (TAL). Les solidaires proposent trois changements majeurs au fonctionnement du TAL :

Injecter 7 millions de dollars supplémentaires pour accélérer le traitement des dossiers;

pour accélérer le traitement des dossiers; Anonymiser les dossiers des locataires lorsque ceux-ci ont gain de cause afin de les protéger contre la discrimination;

des locataires lorsque ceux-ci ont gain de cause afin de les protéger contre la discrimination; Moderniser le TAL pour qu'il réponde mieux à l'urgence de la crise.

« Le TAL est essentiel pour jouer le rôle d'arbitre du marché locatif, mais il a été dépassé par la crise du logement qui a pris des proportions hors de contrôle. Le tribunal fait ce qu'il peut, mais il ne peut plus garantir le respect des règles du jeu s'il est débordé par la crise du logement. Québec solidaire s'engage à donner enfin les ressources et les outils nécessaires au tribunal pour qu'il traite les dossiers dans des délais raisonnables. Ça va aider les locataires, bien sûr -- mais aussi les petits propriétaires, qui font face eux aussi à des situations difficiles », a ajouté Andrés Fontecilla.

Québec solidaire a également profité de cette annonce pour lancer un formulaire en ligne nommé Locataires, dénoncez les abus! afin de récolter les témoignages et porter la voix des locataires dont les droits sont bafoués.

Un plan solidaire en habitation qui sera le plus ambitieux de l'histoire du parti

Intitulé Régler la crise du logement : Plan pour une vision solidaire de l'habitation, le plan sera la pierre angulaire de la campagne électorale de Québec solidaire et mettra de l'avant des mesures ambitieuses pour régler une fois pour toutes la crise du logement. Ces solutions se déclinent en 5 axes :

Avoir des logements plus abordables Défendre les droits des locataires Augmenter l'offre de logements sociaux et communautaires Faciliter l'accès à la propriété Lutter contre la spéculation immobilière

« Avoir un toit sur la tête, c'est la base, mais c'est ce qui coûte le plus cher. C'est difficile pour tout le monde, que vous soyez propriétaire, locataire ou premier acheteur. En fait, à part pour une poignée de spéculateurs qui profitent de la crise, le système actuel fait mal à tout le monde. D'ici à la prochaine élection, Québec solidaire va proposer avec son Plan Habitation des mesures ambitieuses pour régler la crise et permettre à la classe moyenne qui en arrache de se loger dignement », a conclu Ruba Ghazal.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Guillaume David (il/lui), Attaché de presse de Québec solidaire, (873) 682-1535, [email protected]