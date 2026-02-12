AVIS - Point de presse Andrés Fontecilla - 9h
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
12 févr, 2026, 17:44 ET
QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de Logement, Andrés Fontecilla, fera un point de presse à 9h demain en compagnie d'un locataire victime du promoteur controversé, Henry Zavriyev, dans la salle Bernard-Lalonde.
AIDE-MÉMOIRE
Date: 13 février 2026
Heure: 9h
Lieu: Salle Bernard-Lalonde
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995
Partager cet article