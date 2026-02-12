Sorties culturelles à l'école : plus de 10 000 personnes signent la pétition de GND en une semaine

QUÉBEC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - La mobilisation pour protéger les sorties culturelles en milieu scolaire prend de l'ampleur. En une semaine, la pétition lancée par Gabriel Nadeau-Dubois, responsable solidaire en éducation, pour demander à la CAQ de maintenir les budgets du programme La culture à l'école a récolté près de 12 000 signatures, en plus d'être appuyée par de nombreux acteurs et actrices du milieu culturel.

« En une semaine, près de 12 000 personnes ont signé pour dire à la CAQ qu'il est inacceptable de couper dans l'accès des enfants à la culture. Je ne suis pas surpris, tout le monde s'entend qu'il est complètement insensé de sabrer dans la transmission de la culture à la prochaine génération. Priver des enfants de ce qui est souvent leur seule occasion d'entrer en contact avec la culture québécoise, c'est inconcevable. La ministre de l'Éducation doit s'engager dès maintenant à maintenir le budget des sorties culturelles à l'école », affirme Gabriel Nadeau-Dubois.

Québec solidaire rappelle que de nombreux acteurs du milieu culturel ont récemment affirmé à quel point les sorties scolaires sont essentielles au dynamisme de l'écosystème culturel québécois. Elles représentent par exemple entre 50 et 75% des revenus des théâtres jeunesse québécois.

« Les sorties culturelles ne sont pas seulement précieuses pour les enfants, elles sont aussi vitales pour bien des institutions culturelles. Couper là-dedans, ce n'est pas seulement couper en éducation, c'est couper en culture, c'est appauvrir nos artistes. », a conclu M. Nadeau-Dubois.

Rappelons que, dans son rapport de novembre 2025, le Vérificateur général annonçait l'intention du ministère de l'Éducation du Québec d'amputer le budget des sorties culturelles scolaires de 13 millions de dollars dès la rentrée scolaire 2026-2027, c'est-à-dire une diminution de 26%. Ces compressions totaliseront jusqu'à 26,5 millions de dollars par année d'ici 2027-2028.

