Québec solidaire dépose une loi pour réduire le gaspillage alimentaire

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Alors que des centaines de milliers de Québécoises et de Québécois ont recours à l'aide alimentaire chaque mois, Québec solidaire dépose aujourd'hui un projet de loi pour obliger les géants de l'alimentation à réduire de 50 % le gaspillage d'ici 2030.

Chaque année, 1,2 million de tonnes d'aliments encore comestibles sont gaspillées au Québec. Pendant ce temps, plus de 600 000 personnes ont recours à l'aide alimentaire chaque mois et près du tiers des ménages qui utilisent les services de dépannage alimentaire ont pourtant un revenu d'emploi.

« Au Québec, les grands épiciers jettent encore beaucoup trop de nourriture pendant que des familles font la file aux banques alimentaires. Ça n'a aucun sens. Ici, comme ailleurs dans le monde, la réduction du gaspillage alimentaire doit être au cœur de la lutte contre l'insécurité alimentaire. Il est temps d'obliger les grands joueurs de l'alimentation à agir », déclare la responsable solidaire en matière d'Agriculture et d'Alimentation, Alejandra Zaga Mendez.

Le projet de loi prévoit un plan d'action avec des indicateurs clairs et impose aux grandes chaînes de conclure des ententes de valorisation, de revente ou de don pour leurs surplus alimentaires, notamment avec des organismes communautaires ou des entreprises de revalorisation. L'objectif est simple : moins de gaspillage, plus de nourriture pour les organismes et davantage d'options à prix réduit pour les consommateurs.

« Avec la crise du coût de la vie et les prix qui grimpent à l'épicerie, on ne peut pas tolérer que de la nourriture finisse au dépotoir alors qu'elle pourrait nourrir des gens. Ce projet de loi, c'est du gros bon sens : c'est bon pour les familles, pour les organismes et pour l'environnement. On tend la main au gouvernement en lui offrant l'opportunité d'adopter un projet de loi qui fait l'unanimité, qui a un impact positif et concret dans la vie des familles. », conclut Alejandra Zaga Mendez.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

