Tramway de Gatineau : la CAQ freine encore le transport collectif

GATINEAU, QC, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Alors que les Gatinoises et les Gatinois attendent enfin un transport collectif structurant, le gouvernement caquiste choisit de ralentir le train plutôt que de le faire avancer. De passage en Outaouais, la porte-parole de Québec solidaire, Ruba Ghazal, dénonce la décision du gouvernement caquiste de centraliser le projet de tramway de Gatineau, une manœuvre qui risque de retarder inutilement sa réalisation et d'en faire grimper les coûts.

Depuis huit ans, la Coalition Avenir Québec multiplie les annonces en matière de transport pour ensuite reculer, suspendre ou modifier les projets en cours. Les gens de Québec ont goûté à cette médecine et ont attendu des années avant de voir les travaux commencer. Pour Québec solidaire, Gatineau ne doit pas devenir le prochain exemple de cette gestion à reculons.

« En matière de transport collectif, la CAQ nous demande constamment d'avancer… par en arrière. À chaque fois, c'est le même scénario : grandes annonces, photos officielles, puis hésitations et reculs. Pendant ce temps, les coûts montent et les gens attendent. Les gens de Gatineau ne veulent pas rejouer dans le même film. J'ai demandé au premier ministre de s'engager à ne pas mettre le projet sur pause et à laisser le Bureau de projet de la STO poursuivre son travail, mais il a refusé », affirme la porte-parole de Québec solidaire et candidate première ministre, Ruba Ghazal.

Le bureau de projet de la Société de transport de l'Outaouais travaille depuis des années à développer un tracé cohérent, intégré aux quartiers, aux besoins des personnes usagères et respectueux des paramètres financiers établis. Québec solidaire estime que transférer la responsabilité du projet à Mobilité Infra Québec ferait perdre l'expertise et entraînerait des coûts supplémentaires pour la population.

« Les villes sont les mieux placées pour développer des projets adaptés à leur réalité. Quand on centralise, on recommence à zéro avec des équipes qui ne connaissent pas le terrain, c'est perdre du temps, perdre de l'argent et perdre la confiance des gens. Si le projet n'est pas brisé, il n'y a aucune raison de le réparer », ajoute Mme Ghazal.

Visite à Gatineau

La porte-parole de Québec solidaire profitera de son passage pour rencontrer la mairesse de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette. Elle en profitera pour rencontrer des organismes de la région, dont MOBI-O, le centre d'expertise en mobilité de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. Elle s'arrêtera également au Salon du livre pour y présenter son livre Les gens du pays viennent aussi d'ailleurs.

