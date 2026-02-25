SONDAGE EXCLUSIF - 85% de la population est d'accord avec Québec solidaire pour un gel des loyers à l'inflation

QUÉBEC, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Dans le cadre d'un sondage Léger, Québec solidaire a consulté la population concernant son engagement de geler les hausses de loyer à l'inflation. La porte-parole Ruba Ghazal, se réjouit des résultats, révélant que l'écrasante majorité de la population est d'accord avec la mesure proposée par Québec solidaire.

« Si l'appui est aussi fort, c'est parce que la crise du logement n'a jamais été aussi grave. En ce moment, tout coûte cher. La crise du coût de la vie frappe de plein fouet les familles qui reçoivent leur avis d'augmentation et se demandent comment elles vont y arriver. Depuis 8 ans, la CAQ n'a rien fait pour régler la crise. Résultat: les loyers ont augmenté près de trois fois plus vite que l'inflation. C'est démesuré! », a lancé Mme Ghazal.

En effet, si les augmentations avaient suivi l'inflation depuis que la CAQ a pris le pouvoir en 2018, l'augmentation moyenne aurait été de 24,8% pour un 4 et ½ plutôt que l'augmentation de 64,3% que les locataires ont subi.

En rappel, un gouvernement solidaire imposerait un gel des loyers à l'inflation dès la première année de son mandat.

Un appui largement majoritaire à la proposition de QS, même chez les propriétaires

« La grande majorité des propriétaires sont sensibles à la crise du logement et sont d'accord que le far-west actuel n'est pas une solution. C'est pour ça qu'ils appuient largement la proposition de Québec solidaire. Si le logement coûte cher, c'est parce que la CAQ laisse une poignée de spéculateurs et de propriétaires mal intentionnés augmenter les loyers démesurément et évincer des familles pour s'en mettre plein les poches. L'immense majorité des propriétaires et leurs locataires veulent avant tout avoir une bonne relation. Utiliser un indicateur logique comme l'inflation pour calculer les hausses de loyer, c'est raisonnable et ça permet d'éviter beaucoup de conflits », a complété Mme Ghazal.

Faits saillants du sondage:

85% des répondants trouvent que Limiter la hausse du prix des loyers à l'inflation est une très bonne idée ou plutôt une bonne idée ;

des répondants trouvent que est ; Cette proportion s'élève à 91% chez les locataires ;

; Même chez les propriétaires, la proposition reçoit l'appui d'une écrasante majorité, avec 82%.

Les données complètes du sondage sont en pièce jointe.

