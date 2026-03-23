Québec solidaire demande à la CAQ de mettre en vigueur une exception à Québec pour le télétravail pendant les travaux du tramway

QUÉBEC, le 23 mars 2026 /CNW/ - Alors que les perturbations liées aux travaux pour la construction du tramway à Québec ont débuté, Québec solidaire demande au gouvernement de permettre une exception pour les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches sur les règles de télétravail pour les employés de l'État :

« On avait dénoncé la décision du gouvernement de la CAQ de forcer un retour en présentiel trois jours par semaine, mais avec les travaux pour le tramway, cette décision est encore plus irresponsable. Le gouvernement a le pouvoir et le devoir de limiter ces perturbations pour éviter que les travailleurs et travailleuses subissent une pression accrue. Le télétravail a fait ses preuves, il permettrait à des centaines de travailleurs et travailleuses d'éviter de prendre la route, ce qui pourrait aider à désengorger le trafic, au moins le temps des travaux du tramway. », Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau et porte-parole en matière de Transport.

« Les besoins et la conciliation famille-travail des travailleuses et travailleurs doivent être pris en compte. On demande depuis longtemps que la fonction publique du Québec et l'ensemble de nos PME puissent avoir à nouveau la flexibilité de déterminer les conditions de travail avec leurs employés, mais il y a un contexte encore plus pressant dans la Capitale-Nationale. Québec solidaire a proposé une solution rapide, qui convient à la situation. La balle est maintenant dans le camp du gouvernement, nous lui demandons d'agir au plus vite. », Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire et député de Jean-Lesage.

Pour rappel, Québec solidaire a déposé un projet de loi demandant d'encadrer le droit au télétravail hybride et volontaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]