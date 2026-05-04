Etienne Grandmont et les porte-paroles du Vieux-Québec se mobilisent pour l'avenir de l'Hôtel-Dieu

QUÉBEC, le 4 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion d'un point de presse devant l'Hôtel-Dieu de Québec, Etienne Grandmont, député de Taschereau, et les principaux porte-paroles des résidentes et résidents du Vieux-Québec appellent à la reprise rapide du comité sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu et au maintien d'un service de santé de proximité dans le Vieux-Québec.

« Les travaux du nouveau CHU de Québec avancent très rapidement et Santé Québec reste opaque sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu. C'est inacceptable pour les usagères et usagers et c'est irresponsable du point de vue de la planification de l'offre de soins dans la ville de Québec. Les habitants du Vieux-Québec ont déjà accès à trop peu de services de proximité, il serait inacceptable qu'ils perdent également l'accès au réseau de la santé. Le comité sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu doit reprendre ses travaux rapidement et prendre en compte le bien-être des résidentes et résidents du Vieux-Québec. », affirme Etienne Grandmont, député de Taschereau

« Le Vieux-Québec, malgré ses milliers de travailleurs quotidiens et ses 4,5 millions de touristes par année, fait face à un immense défi en matière de services de proximité. L'accès à des soins de santé complets, incluant l'urgence, est fondamental pour assurer la qualité de vie des résidents, l'activité commerciale et la sécurité de ces millions de visiteurs auxquelles s'ajoutent les centaines de milliers de québécois qui participent aux nombreux grands événements qui ont lieu dans le quartier. », soutient Jocelyn Gilbert, président du conseil de quartier Vieux-Québec-Cap-Blanc-Colline Parlementaire.

« Le départ de toutes les fonctions de l'Hôtel-Dieu signifierait la perte d'un autre service de proximité essentiel pour la santé et la vitalité du quartier, un éloignement des services de santé pour les citoyens des quartiers centraux et aura un effet négatif sur les efforts de la Ville pour attirer de nouveaux résidents. De plus, l'Hôtel-Dieu, premier hôpital en Amérique du Nord, fondé par les Augustines en 1637, constitue sans équivoque un élément fondamental de l'identité du Vieux-Québec, reconnu ville patrimoniale par l'UNESCO. », ajoute Michel Masse, président du comité des citoyens du Vieux-Québec

Le comité sur l'avenir de l'Hôtel-Dieu ne s'est pas réuni depuis plusieurs années et le transfert des responsabilités de l'Hôtel-Dieu vers Santé Québec a détérioré la qualité des communications entre l'Hôtel-Dieu, les élus et les citoyens.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]