AVIS - Point de presse d'Haroun Bouazzi - 11h30

QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de justice, Haroun Bouazzi, fera un point de presse au sujet de son projet de loi visant à encadrer la clause dérogatoire à 11h30 à la salle Bernard-Lalonde de l'Assemblée nationale.

AIDE-MÉMOIRE

Date : 07 mai 2026

Heure : 11h30

Lieu : Salle Bernard-Lalonde

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]