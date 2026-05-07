AVIS - Point de presse d'Haroun Bouazzi - 11h30
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
07 mai, 2026, 08:02 ET
QUÉBEC, le 7 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière de justice, Haroun Bouazzi, fera un point de presse au sujet de son projet de loi visant à encadrer la clause dérogatoire à 11h30 à la salle Bernard-Lalonde de l'Assemblée nationale.
AIDE-MÉMOIRE
Date : 07 mai 2026
Heure : 11h30
Lieu : Salle Bernard-Lalonde
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]
Partager cet article