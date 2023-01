Québec sécurise l'intersection du 2e Rang Ouest sur la route 169 à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, annonce que la solution retenue pour améliorer la sécurité sur la route 169, à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, consistera à réaménager complètement l'intersection du 2e Rang Ouest en ajoutant des voies de virage à gauche protégé, des terre-pleins centraux et des feux de circulation.

À la suite d'un événement tragique, le gouvernement s'était engagé à mettre en place des solutions rapidement afin d'améliorer la sécurité dans le secteur. Ainsi, la stratégie d'intervention proposée est composée de plusieurs actions concrètes qui s'échelonneront entre la route Saint-André et le 2e Rang Ouest, dont le réaménagement de l'intersection :

Fermeture de l'accès à la rue Saint-André et ajout d'une voie de virage à gauche protégé en direction de Chambord ;

; Maintien de la limite de vitesse à 70 km/h pour l'ensemble du secteur.

La réalisation de ce réaménagement devrait se concrétiser dans un horizon de trois ans.

Citations

« Nous le savons, la route 169 est un lien important pour notre économie, le tourisme et, bien entendu, nos citoyens. La sécurité des usagers de la route est une priorité, et les mesures que nous proposons aujourd'hui démontrent notre engagement à améliorer le réseau routier québécois. Je tiens à saluer l'excellent travail de mon collègue Éric Girard dans ce dossier. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Je suis ému d'annoncer les solutions proposées pour sécuriser l'intersection à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix. Nous pouvons assurément parler de mission accomplie puisque les améliorations seront viables, pérennes et sécuritaires pour tous ceux qui empruntent cette route quotidiennement ou qui sont en transit. Il faut poursuivre nos efforts pour sécuriser la route 169, qui ceinture le lac Saint-Jean, et nous y travaillons. »

Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et adjoint parlementaire de la ministre des Affaires municipales

« Nous sommes satisfaits de la réponse du Ministère, qui a été à l'écoute de nos demandes. L'ensemble des actions annoncées nous donne confiance pour le futur, car elles permettront d'améliorer la sécurité dans notre milieu de vie. »

André Fortin, maire de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Faits saillants

L'équipe de projet a été mise en place à la fin du mois d'août 2022 et a rapidement amorcé les analyses au cours de l'automne.

a rapidement amorcé les analyses au cours de l'automne. Cette équipe est composée de membres du personnel de la Municipalité ainsi que du Ministère.



Son mandat était d'analyser un tronçon de plus de 1,5 km de la route 169, compris entre la route Saint-André et la rue Saint-Antoine .

