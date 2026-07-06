L'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent se concrétise : une étape historique est franchie pour la protection de l'estuaire

QUÉBEC, le 6 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme les nouvelles limites du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, qui fait désormais près de 4 500 km2. La prochaine étape consiste en l'adoption d'un décret par le gouvernement fédéral pour intégrer ces nouvelles limites dans la loi fédérale sur le parc marin.

La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, en a fait l'annonce aujourd'hui. Cette réalisation témoigne du leadership du gouvernement du Québec en matière de conservation de la biodiversité des milieux marins sur son territoire, le tout dans l'objectif d'assurer un équilibre avec les activités économiques stratégiques pour le Québec. En effet, le parc marin est une aire marine protégée, qui conjugue notamment la protection des écosystèmes naturels et le transport maritime sur le Saint-Laurent, et demeure un passage névralgique pour les installations portuaires québécoises.

L'agrandissement du parc marin rehaussera significativement la protection des écosystèmes de l'estuaire, y compris l'habitat essentiel du béluga et d'autres espèces en situation précaire. Il permettra aussi de mettre en valeur le patrimoine du Saint-Laurent par des activités de découverte et d'éducation, tout en appuyant le développement d'une offre récréotouristique durable.

La protection du milieu marin se fera par une collaboration étroite des cogestionnaires du parc marin avec les Premières Nations et une multitude d'intervenants locaux et régionaux, dont les collectivités locales riveraines, les usagers du territoire, les entreprises touristiques et les groupes d'intérêt. Ces derniers seront d'ailleurs appelés à participer prochainement à l'élaboration du plan directeur du parc marin.

Citations :

« Le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent abrite l'un des écosystèmes les plus précieux du Québec. Son agrandissement est une réalisation de grande envergure pour la conservation des espèces et des milieux marins. On vient préserver l'une des plus grandes richesses de notre patrimoine naturel, tout en maintenant les activités économiques essentielles de la voie maritime. Je remercie les partenaires de cet important projet, qui permettra de mieux protéger la biodiversité et les écosystèmes de l'estuaire, tout en faisant découvrir ce territoire exceptionnel! »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Je suis fière que l'agrandissement du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent se concrétise aujourd'hui. C'est un modèle de parc marin unique, qui génère des retombées concrètes majeures au Québec, tant en matière d'accès à la nature et aux activités de plein air que de conservation de la biodiversité. Je remercie tous les partenaires de ce projet majeur pour le réseau des parcs sur le territoire québécois. »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Faits saillants :

Cogéré par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) et Parcs Canada, le parc marin est une aire marine protégée créée en 1998 par l'adoption de lois québécoise et fédérale établissant un statut de protection conjoint. La collaboration avec le milieu est l'une des clés du succès du parc marin, dont le mandat est de rehausser le niveau de protection d'une partie représentative du fjord du Saguenay et de l'estuaire du Saint-Laurent, tout en favorisant les activités éducatives, récréatives et scientifiques.

Le territoire retenu correspond, en amont, à une ligne transversale entre les municipalités de Saint-Jean-Port-Joli et de Petite-Rivière-Saint-François. En aval, il correspond à une ligne transversale entre le parc national du Bic (Sépaq) et la pointe à Boisvert, dans la municipalité de Longue-Rive.

Le territoire du parc marin abrite une biodiversité exceptionnelle, notamment plusieurs espèces de mammifères marins, d'oiseaux et de poissons. De nombreux habitats côtiers sensibles seront désormais intégrés au parc marin, y compris l'ensemble de l'habitat essentiel du béluga.

Les consultations publiques sur le projet d'agrandissement tenues à l'automne 2024 ont connu un excellent taux de participation du public et des intervenants clés. Elles ont permis de constater que l'agrandissement du parc marin fait consensus et que le territoire proposé bénéficie d'un appui très fort. Le rapport résumant l'ensemble des avis reçus dans le cadre de cette démarche est disponible en ligne sur le site Web du parc marin.

En date du 17 juin 2026, la loi québécoise sur le parc marin s'applique au territoire agrandi.

Liens connexes :

Sources : Méganne Joyal Conseillère aux communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 367 977-5606 Flore Bouchon Attachée de presse Cabinet de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air [email protected] Tél. : 514 264-1202 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs