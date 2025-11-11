Québec s'associe, pour une 19e année, à la Maison de la Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat

QUÉBEC, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit son partenariat de longue date avec la Fondation Maurice-Tanguay dans le cadre de la campagne caritative annuelle réalisée au profit des enfants aux besoins particuliers. La Maison de la Fondation Maurice-Tanguay Novoclimat 2026 continuera d'être conçue selon les exigences du programme d'efficacité énergétique Novoclimat, qui offre une isolation, une étanchéité et une ventilation supérieures aux normes de construction en vigueur. Une maison Novoclimat offre plus de confort aux occupants et la qualité de l'air intérieur y est grandement améliorée.

Tout en appuyant l'œuvre de la Fondation, ce partenariat permet de sensibiliser la population aux gestes à poser pour améliorer l'efficacité énergétique des habitations. La visite virtuelle de la Maison Maurice-Tanguay débute aujourd'hui, et c'est l'occasion pour toutes et tous de découvrir des astuces et des solutions écoénergétiques pour chacune des pièces.

Faits saillants :

Une maison neuve construite selon les normes Novoclimat permet à ses occupants de réaliser des économies de 20 % sur les coûts d'énergie par rapport à une habitation construite selon le Code de construction du Québec.

Depuis 1999, Novoclimat définit des exigences techniques à respecter lors de la construction d'une maison ou d'un multilogement afin d'offrir une performance énergétique supérieure aux normes de construction en vigueur. Le programme révise régulièrement ces exigences afin qu'elles demeurent supérieures à celles prescrites dans la section 9.36, « Efficacité énergétique », du Code de construction du Québec, mais aussi pour bien répondre aux besoins du marché.

Cet engagement s'inscrit dans la vision du Plan pour une économie verte 2030, qui encourage la transition climatique et énergétique de tous les secteurs, notamment celui de l'habitation.

