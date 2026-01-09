Caribous forestiers et montagnards : publication du rapport de consultation sur les projets pilotes et résultat de l'inventaire aérien réalisé en Gaspésie

QUÉBEC, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) présente les résultats de l'inventaire aérien annuel de la population de caribous montagnards de la Gaspésie et annonce la publication du rapport de consultation sur les projets pilotes pour la population de caribous forestiers de Charlevoix et pour la population de caribous montagnards de la Gaspésie.

Inventaire aérien des caribous montagnards de la Gaspésie

En octobre dernier, le MELCCFP a effectué un inventaire aérien automnal couvrant l'ensemble des aires usuelles de concentration du caribou pendant la période de rut, soit une zone de 250 km² dans le parc national de la Gaspésie et les réserves fauniques des Chic-Chocs et de Matane. Au total, 11 caribous ont été observés, soit trois mâles, cinq femelles et trois faons. Ils ont tous été localisés sur le mont Jacques-Cartier. Une femelle a été repérée par télémétrie au sud du mont Logan. De plus, la présence de deux mâles a été confirmée par télémétrie sans qu'on les ait observés directement (un dans le secteur des monts McGerrigle et un autre à l'extérieur des secteurs d'inventaire usuels), ce qui porte à 14 le nombre de caribous en nature de cette population. Il s'agit d'un décompte minimal de caribous pour cette portion de la population et non d'une estimation. Rappelons que 22 caribous sont actuellement en captivité, soit 11 femelles, sept mâles et quatre faons, ce qui porte à 36 le nombre d'individus dans la population de caribous montagnards de la Gaspésie. En comparaison, la présence de 30 caribous avait été confirmée au moment de l'inventaire aérien de l'automne 2024.

Rapport de consultation sur les projets pilotes

Le gouvernement a lancé, le 30 avril 2024, une consultation en ligne sur les projets pilotes visant la protection des caribous forestiers de Charlevoix et les caribous montagnards de la Gaspésie. L'ensemble de la société civile avait jusqu'au 31 octobre 2024 pour faire parvenir ses commentaires quant aux territoires ciblés, aux actions proposées et aux intentions de modifications règlementaires via un sondage en ligne ou en déposant un mémoire. Le gouvernement du Québec a également mené une consultation particulière des communautés autochtones concernées par les projets pilotes. Ces consultations particulières se déroulent en continu dans le cadre d'un processus distinct, et ce, jusqu'à l'adoption finale des mesures de conservation. Un sondage a été rempli par 494 personnes de partout au Québec. Le Ministère a également reçu 44 mémoires ou commentaires de partenaires ainsi que 16 mémoires ou commentaires de citoyens. Les commentaires récoltés permettront notamment de préciser les mesures de conservation à retenir pour ces deux territoires en s'appuyant, particulièrement, sur une protection de l'habitat et sur une participation accrue des partenaires régionaux.

Faits saillants sur l'état de situation des populations :

Le Québec compte 13 populations locales de caribous forestiers sur lesquelles l'acquisition de connaissances se poursuit.

Les principales menaces pour les populations de caribous forestiers et montagnards au Québec sont les perturbations de l'habitat générées par les activités anthropiques et la prédation accrue qui en découle.

Les données récentes récoltées dans le cadre du suivi des populations de caribous forestiers et montagnards de la Gaspésie démontrent que la situation est préoccupante pour la majorité d'entre elles .

Le MELCCFP dispose d'outils variés pour veiller au maintien ou au rétablissement des populations ainsi qu'à la protection ou à la restauration de leurs habitats.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs