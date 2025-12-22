Conservation des espèces menacées ou vulnérables et de la biodiversité : une collaboration renouvelée avec la Fondation de la faune du Québec

QUÉBEC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs annonce la conclusion d'une entente avec la Fondation de la faune du Québec (FFQ) pour la réalisation d'une initiative vouée à la conservation des espèces menacées ou vulnérables et de la biodiversité forestière. Ce partenariat permettra de soutenir des projets visant à mieux protéger les espèces menacées ou vulnérables. Il favorisera également l'adoption de pratiques forestières contribuant à la conservation de la biodiversité et au rétablissement des espèces en situation précaire.

Ce partenariat permettra de financer plusieurs projets issus des programmes de la FFQ qui visent à réduire les menaces qui pèsent sur les populations d'espèces en situation précaire et à restaurer des habitats essentiels à leur survie. Par exemple, certaines initiatives pourraient viser :

La mobilisation de propriétaires privés pour protéger des espèces menacées ou vulnérables en milieux agricoles ou forestiers;

La mise en place de mesures pour limiter la mortalité d'espèces menacées ou vulnérables liée aux infrastructures routières;

La restauration de milieux naturels pour préserver des habitats critiques.

Faits saillants :

Une subvention maximale de 9 millions de dollars au cours des exercices financiers 2025-2026 et 2026-2027 est accordée à la Fondation de la faune du Québec dans le cadre de cette entente, qui s'inscrit dans la mise en œuvre des engagements du Plan nature 2030 pour protéger la biodiversité au Québec.

Ce projet vise à répondre aux cibles 4 et 7 du Plan nature 2030, qui consistent respectivement à « Protéger les espèces menacées ou vulnérables au Québec et faire progresser leur rétablissement » et à « Maintenir la durabilité des pratiques forestières, notamment par l'utilisation durable des ressources et le maintien des services écosystémiques au bénéfice de toute la population, y compris les communautés autochtones et locales ».

Le Ministère collabore depuis de nombreuses années avec la FFQ. Il s'agit de la troisième entente de subvention conclue spécifiquement pour soutenir la conservation des espèces en situation précaire depuis 2018. Les deux premières ententes ont permis d'investir près de 4 millions de dollars et de réaliser environ 80 projets de conservation.

La portée des projets soutenus par cette nouvelle entente est élargie pour inclure les espèces floristiques et les invertébrés. Cette nouveauté permettra d'accroître les retombées des projets financés en ciblant des actions bénéficiant à un plus grand nombre d'espèces.

Ce partenariat vise également à promouvoir et accompagner les propriétaires forestiers dans la conservation et l'utilisation durable des forêts privées, en soutenant la mise en œuvre de plans d'aménagement forestier bonifiés.

La FFQ a pour mission de promouvoir et soutenir la conservation et la mise en valeur de la biodiversité, notamment celles de la faune et des habitats naturels. Elle offre un soutien financier ou technique pour des projets de protection, d'aménagement et de mise en valeur de la faune, des habitats et de la biodiversité.

Liens connexes :

Source et information :

Relations avec les médias

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les

changements climatiques, de la Faune et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3991

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs