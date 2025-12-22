Aliments Prémont inc. doit verser 30 316 $ pour avoir enfreint la Loi sur la qualité de l'environnement

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 déc. 2025 /CNW/ - Le 16 octobre 2025, Aliments Prémont inc. de Saint-Alexis-des-Monts a été déclarée coupable de deux infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

Le 29 octobre 2019 et le 18 février 2020, l'entreprise n'a pas prélevé, à son usine de transformation de viande de porc de Sainte-Angèle-de-Prémont, les échantillons de ses effluents industriels à l'endroit prescrit par son autorisation ministérielle. Cette infraction contrevient à l'article 123.1 de la LQE.

L'entreprise a donc été condamnée à verser une amende de 15 000 $ et elle doit, en plus, rembourser les frais et les contributions applicables, soit un montant de 15 316 $.

Rappelons que le Contrôle environnemental veille au respect de la législation environnementale pour le bien-être des citoyens en vérifiant la conformité des activités pouvant causer un dommage à l'environnement. En cas de manquement, il prend tous les recours nécessaires pour faire respecter la loi.

Les citoyennes et les citoyens peuvent signaler tout acte ou geste pouvant affecter la qualité de l'environnement au moyen du formulaire de signalement à caractère environnemental disponible sur le Web : www.environnement.gouv.qc.ca/formulaires/plainte/form.asp .

Il est aussi possible de rapporter tout évènement requérant une intervention rapide ou immédiate au service d'Urgence-Environnement en composant le 1 866 694-5454.

On peut consulter le registre des déclarations de culpabilité à des infractions à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur les pesticides, à la Loi sur la sécurité des barrages, à la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables ou à leurs règlements à l'adresse suivante : www.registres.environnement.gouv.qc.ca/condamnations/recherche.asp .

Pour consulter la LQE : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/Q-2/ .

