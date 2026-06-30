Québec renouvelle son soutien à la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka pour qu'elle poursuive ses efforts de conservation

QUÉBEC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renouvelle son appui à la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka (RBMU) afin de la soutenir dans ses activités de conservation et de mise en valeur de ce territoire nordique d'une riche biodiversité. Ce soutien gouvernemental lui permettra notamment de poursuivre sa mission de gestion des aires protégées situées sur son territoire, et ce, en collaboration avec les acteurs du milieu, dont le Conseil des Innus de Pessamit.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque, M. Yves Montigny, au nom de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry.

L'aide financière de 400 000 $, prévue pour les deux prochaines années, permettra également d'appuyer l'organisme dans son mandat de gestion et ses activités découlant de la désignation internationale de l'UNESCO.

Situé dans la région de la Côte-Nord, plus spécifiquement dans les MRC de Manicouagan, de Caniapiscau et de Sept-Rivières, le territoire de la RBMU couvre 54 800 km2, soit plus de 115 fois la superficie de l'île de Montréal. Il comprend plusieurs aires protégées, dont la réserve de biodiversité Uapishka, qui abritent plusieurs espèces végétales et animales en situation précaire.

Citations :

« La Région de biosphère Manicouagan-Uapishka est un partenaire incontournable du gouvernement du Québec pour la gestion des aires protégées sur le territoire de la Côte-Nord. Grâce à son leadership et à sa collaboration étroite avec les communautés d'ici, elle contribue depuis près de 20 ans à protéger et à mettre en valeur un patrimoine naturel qui fait la fierté de notre région. Je tiens à remercier son équipe et ses partenaires pour leur engagement concret sur le terrain, au bénéfice des gens de chez nous et de la protection durable de la nature nord-côtière. »

Yves Montigny, adjoint gouvernemental du ministre délégué aux Régions pour la Côte-Nord et député de René-Lévesque

« La gestion participative de la réserve de biodiversité Uapishka, c'est la démonstration qu'il est possible de conjuguer rigueur scientifique, dialogue territorial et respect des savoirs autochtones. Grâce à l'appui du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, nous allons pouvoir écrire le prochain chapitre de cette démarche, qui fait maintenant figure de référence au Québec. »

Jean-Philippe L. Messier, directeur général de la Région de biosphère Manicouagan-Uapishka

Faits saillants :

Une région de biosphère est une désignation internationale de l'UNESCO qui reconnaît le potentiel et les efforts des acteurs d'un territoire donné pour en faire un site d'excellence en matière de développement durable. La RBMU fait partie d'un réseau d'environ 800 régions de biosphère à travers le monde, dont cinq sont situées au Québec et 20 au Canada.

Fondée en 2007, la RBMU a pour mission de guider les acteurs de son territoire vers des approches de collaboration intersectorielle axés sur le développement de collectivités durables, apprenantes et solidaires, conformément au cadre statutaire de l'UNESCO.

Le territoire de la RBMU, d'une riche biodiversité, abrite plusieurs espèces en situation précaire, comme le caribou forestier, le campagnol des rochers, la grive de Bicknell et l'aigle royal. Il comprend plusieurs aires protégées, soit deux réserves de biodiversité permanentes (Uapishka et de la Météorite), une réserve écologique permanente (Louis-Babel), neuf réserves de biodiversité, écologiques ou aquatiques projetées, ainsi que l'aire protégée des Caribous-Forestiers-de-Manouane-Manicouagan.

Les aires protégées situées sur le territoire de la RBMU totalisent 7 967 km 2 , soit 3,1 % de la superficie de la portion terrestre du Québec protégée, et 804 km 2 , soit 4,2 % de la portion marine du Québec protégée. Elles contribuent ainsi à l'atteinte de la cible visant à protéger 30 % du territoire québécois d'ici 2030.

, soit 3,1 % de la superficie de la portion terrestre du Québec protégée, et 804 km , soit 4,2 % de la portion marine du Québec protégée. Elles contribuent ainsi à l'atteinte de la cible visant à protéger 30 % du territoire québécois d'ici 2030. L'aide financière annoncée aujourd'hui s'inscrit dans la continuité du partenariat établi entre le Ministère et la RBMU, qui a notamment bénéficié d'une subvention de 600 000 $ pour les exercices financiers 2023-2024 à 2025-2026 afin de réaliser des activités de conservation et d'utilisation durable du patrimoine naturel et des écosystèmes dans les aires protégées situées sur son territoire. À cela s'ajoute un soutien de 550 000 $ accordé pour les exercices financiers 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 afin de soutenir ses diverses activités.

La présente subvention, d'un montant maximal de 400 000 $, est répartie comme suit : 200 000 $ par année pour les exercices financiers 2026-2027 et 2027-2028.

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Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

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