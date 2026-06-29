Le Québec et le Royaume-Uni renforcent leur collaboration en matière de lutte contre les changements climatiques

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - En marge du 11e congrès mondial annuel sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, et le sous-secrétaire d'État parlementaire du Département de la Sécurité énergétique et du Net Zéro du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le ministre Martin McCluskey, ont signé une déclaration conjointe visant à renforcer leur coopération en matière de lutte contre les changements climatiques.

La déclaration porte plus particulièrement sur les marchés du carbone, leur conception et leur fonctionnement, ainsi que sur les approches visant à en assurer l'intégrité et l'efficacité. Elle vise également la communication publique sur la tarification carbone et les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Rappelons que le Québec exploite son marché du carbone depuis 2013 et qu'il l'a lié à celui de la Californie en 2014. Récemment, le 25 juin 2026, une entente de liaison des marchés du carbone a également été conclue avec l'État de Washington. Cet État se joindra au marché conjoint en 2027, une fois que les trois partenaires auront franchi les étapes législatives, réglementaires et administratives requises. Le Royaume-Uni exploite pour sa part son propre système de plafonnement et d'échange de droits d'émission depuis 2021 et il entend lier son système à celui de l'Union européenne.

Cette déclaration s'inscrit dans la continuité de la Politique internationale du Québec, qui mise sur des alliances stratégiques pour répondre aux grands défis mondiaux. Elle fait aussi suite à la déclaration d'intérêt sur les minéraux critiques et stratégiques signée par les deux gouvernements en décembre 2025.

Citations :

« Le Québec et le Royaume-Uni partagent une même ambition climatique et reconnaissent le rôle essentiel des marchés du carbone dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette déclaration nous permettra de poursuivre et d'approfondir des échanges déjà bien amorcés sur les outils et les solutions qui contribuent à accélérer la transition vers une économie plus sobre en carbone. L'alignement climatique avec des partenaires stratégiques permettra non seulement de réaffirmer le leadership environnemental du Québec, mais d'ouvrir de nouveaux marchés sur le continent européen pour renforcer notre compétitivité dans un contexte mondial en plein bouleversement. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Nous sommes déterminés à lutter contre les changements climatiques tout en saisissant les occasions économiques qu'offre la transition énergétique. La déclaration signée aujourd'hui reflète la conviction commune du Royaume-Uni et du Québec quant au rôle essentiel des marchés du carbone et de la tarification du carbone dans cette transition. Nous nous réjouissons de travailler plus étroitement ensemble et de partager notre expertise dans le cadre de ce partenariat renforcé. »

Martin McCluskey, sous-secrétaire d'État parlementaire pour la Sécurité énergétique et le Net Zéro et ministre responsable des consommateurs d'énergie

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Source : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement,

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs