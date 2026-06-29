Efficacité énergétique - Un meilleur accès aux thermopompes et à des travaux en efficacité énergétique pour les Québécois à revenu modeste

MONTRÉAL, le 29 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec et Hydro-Québec annoncent des investissements de plus de 243 M$ qui permettront, notamment, l'ajout d'un volet au programme LogisVert pour la réalisation de travaux de rénovation écoénergétiques entièrement gratuits et dans un parcours clé en main pour 20 000 ménages québécois à revenu modeste. Ces travaux comprendront, dès aujourd'hui, l'installation de thermopompes, puis l'installation de portes et fenêtres et de thermostats intelligents à partir de 2027.

C'est ce qu'annoncent aujourd'hui la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, et la présidente-directrice générale d'Hydro-Québec, Mme Claudine Bouchard, en marge du 11e congrès mondial annuel sur l'efficacité énergétique de l'Agence internationale de l'énergie (AIE).

Cette initiative est rendue possible grâce à un accord de financement de 172,5 M$ entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, et grâce à une contribution combinée additionnelle de 71 M$ d'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec. Elle vise à améliorer l'efficacité énergétique des habitations, à réduire la facture d'électricité des ménages et à soutenir la transition énergétique du Québec.

Améliorer l'efficacité énergétique de son habitation est un geste concret pour l'environnement, en plus de permettre des économies d'énergie substantielles pour les propriétaires et les locataires. Par exemple, une thermopompe peut générer jusqu'à trois fois plus de chaleur que les systèmes de chauffage traditionnels pour la même quantité d'énergie consommée.

Citations :

« Avec ces investissements, c'est un autre geste concret qu'on pose pour aider les Québécois à revenu modeste à réduire leur consommation d'énergie et leur facture d'électricité. Avec cette offre clé en main, on élimine un obstacle important en prenant en charge l'ensemble des coûts liés aux divers travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique des résidences. Les économies d'énergie réalisées contribueront également à accélérer nos efforts de décarbonation. C'est une solution gagnant-gagnant, tant pour les Québécois que pour la réussite de notre transition énergétique. »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Pour une famille, réduire la facture d'électricité tout en améliorant le confort de la maison, ça fait une vraie différence. Chaque geste qui nous permet de consommer notre énergie plus efficacement est un geste qui profite à tous les Québécois. En aidant 20 000 ménages à revenu modeste à améliorer l'efficacité énergétique de leur habitation, nous réduisons leur facture d'électricité et nous libérons de l'énergie pour d'autres usages. C'est une façon responsable de gérer cette grande richesse qu'est notre énergie. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

« À Hydro-Québec, nous croyons que chaque client devrait pouvoir bénéficier des technologies qui permettent de consommer plus efficacement l'électricité et de réduire, ainsi, sa facture. Grâce à ce partenariat, 20 000 ménages québécois auront accès à une thermopompe, sans frais et clé en main. Une mesure qui améliorera leur qualité de vie et qui contribuera à une meilleure consommation de notre précieuse énergie. »

Claudine Bouchard, présidente-directrice générale d'Hydro-Québec

Faits saillants :

L'accord de financement entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec s'inscrit dans le cadre du Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes.

Une contribution additionnelle de 61,2 M$ d'Hydro-Québec est ajoutée pour financer cette mesure.

L'offre est accessible par l'entremise du programme Éconologis du gouvernement du Québec, qui investit 9,7 M$ additionnels pour couvrir les nouveaux coûts engendrés par l'augmentation des visites et la collecte de données supplémentaires.

Cette nouvelle mesure s'ajoute aux investissements de 350 M$ du gouvernement du Québec et d'Hydro-Québec annoncés en mai 2026. Ces investissements bonifient l'aide financière offerte aux propriétaires d'immeubles à logements multiples pour les inciter à installer des thermopompes au bénéfice de leurs locataires.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise notamment à soutenir les actions en matière d'efficacité énergétique, d'innovation et de transition climatique.

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Sources : Simon Savignac

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