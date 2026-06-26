Avenir du lac Saint-Pierre : Québec dévoile son plan pour restaurer et protéger l'une de ses plus grandes richesses naturelles

NICOLET, QC, le 26 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement Fréchette dévoile le plan d'action 2026-2030 de la Stratégie d'intervention pour l'avenir du lac Saint-Pierre, qui vise à réhabiliter son écosystème en privilégiant une agriculture durable dans son littoral, grâce à des solutions volontaires et adaptées à la réalité des producteurs agricoles et des acteurs du milieu. Ultimement, ce plan contribuera à la restauration d'habitats fauniques, à la protection de milieux naturels et au rétablissement d'espèces fragilisées, comme la perchaude.

La ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Mme Pascale Déry, et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, en ont fait l'annonce aujourd'hui. Natif de l'île Dupas, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime, M. Bernard Drainville, était également présent pour l'occasion.

Pour préserver l'avenir de ce joyau reconnu mondialement, le plan prévoit des investissements de près de 44 millions de dollars sur cinq ans et deviendra l'un des plus importants projets de restauration écologique au Québec. Il mise sur des solutions flexibles, volontaires et adaptées aux réalités des producteurs agricoles et des autres intervenants du milieu.

Un accompagnement personnalisé sera offert aux producteurs agricoles afin de les guider vers les solutions qui répondent le mieux à leurs besoins, selon qu'ils choisissent de demeurer propriétaire ou de vendre. Le déploiement se fera selon une approche collaborative, progressive et volontaire.

Huit volets pour soutenir la transition sur le terrain

Le plan prévoit notamment du soutien pour l'adoption de pratiques agroenvironnementales durables, l'implantation de prairies permanentes et la réalisation d'aménagements fauniques et de bandes riveraines. En plus des bénéfices pour la santé de l'écosystème du lac Saint-Pierre, ce plan d'action générera des retombées importantes pour les régions de Lanaudière, de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de la Montérégie. Des comités seront aussi mis sur pied pour assurer une mise en œuvre concertée à l'échelle de chaque région concernée en collaboration avec tous les partenaires concernés.

Soutien aux pratiques agroenvironnementales : en poursuivant les efforts amorcés avec l'Initiative ministérielle de soutien à la transition aux pratiques agroenvironnementales en zone littorale du lac Saint-Pierre, pour aider les producteurs agricoles à adapter leurs façons de faire et à contribuer, ainsi, à la réhabilitation du lac Saint-Pierre. Acquisition de terres agricoles compatibles avec les objectifs environnementaux : sur une base volontaire, pour y établir un usage agricole durable ou y implanter des cultures ancestrales, par exemple, en collaboration avec la Fiducie foncière UPA-Fondaction, des organismes de conservation ou la Nation W8banaki. Soutien à l'implantation de prairies permanentes : via le nouveau Programme Héritage destiné aux producteurs agricoles qui souhaitent louer leurs terres et confier l'implantation et la gestion de prairies à Canard Illimités Canada. Lutte contre l'érosion des secteurs prioritaires : en aménageant des bandes végétales dans les milieux sensibles à l'érosion des sols pour améliorer la qualité de l'eau qui s'écoule dans le littoral du lac, en partenariat avec le Jour de la Terre Canada. Soutien aux initiatives de conservation et de restauration d'habitats fauniques : en soutenant des projets d'aménagement de milieux naturels en partenariat avec la Fondation pour la biodiversité et la faune du Québec. Valorisation des cultures compatibles : en appuyant des activités de recherche et de développement de cultures pérennes, d'agroforesterie et de cultures ancestrales autochtones. Mise en œuvre d'une stratégie de déploiement du panier de solutions : par le biais d'agents de liaison sur le terrain et de comités régionaux qui veilleront à assurer la mise en œuvre efficace des solutions et l'arrimage entre les différentes parties concernées. Évaluation de l'efficacité du plan d'action : en mesurant, avec la collaboration des acteurs du territoire et le milieu universitaire, les résultats découlant des mesures qui seront mises en place.

Citations

« Reconnu par l'UNESCO, le lac Saint-Pierre est l'une de nos plus grandes richesses collectives, mais il est fragilisé. Aujourd'hui, après plusieurs années de travaux, on passe à une nouvelle étape majeure : la stratégie qu'on annonce deviendra l'un des plus importants projets de restauration écologique au Québec. Avec les investissements et grâce à la participation de nombreux partenaires, on agit concrètement sur plusieurs fronts pour protéger nos écosystèmes, améliorer la qualité de l'eau et développer nos milieux naturels. C'est pour les générations futures qu'on le fait et on peut en être fier! »

Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Le plan présenté aujourd'hui est le résultat de plusieurs années de collaboration, d'études et de dialogue avec le milieu. Pour moi, il était essentiel que les producteurs agricoles soient placés au cœur de la démarche. On souhaite assurer la pérennité de notre agriculture dans le littoral du lac Saint-Pierre, tout en adoptant des pratiques durables et adaptées. C'est donc avec une approche volontaire qu'on poursuit le travail amorcé pour protéger cet écosystème important et assurer l'avenir de notre agriculture. »

Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Le lac Saint-Pierre occupe une place toute particulière pour moi. Ayant grandi à l'île Dupas, je connais toute la richesse de ce territoire exceptionnel et l'importance de le préserver. Je suis particulièrement heureux de voir notre gouvernement franchir aujourd'hui une étape importante avec ce plan d'action, qui témoigne de notre volonté de concilier la protection de l'environnement, une agriculture durable et la vitalité de nos régions. Le lac Saint-Pierre est un patrimoine collectif. Nous avons la responsabilité de le préserver pour les générations qui nous suivront. »

Bernard Drainville, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable de la Stratégie maritime

Faits saillants

Le lac Saint-Pierre est un secteur d'une riche biodiversité, reconnu à titre de région de biosphère par l'UNESCO et de zone humide d'importance internationale par la convention de Ramsar.

D'une superficie de près de 500 km 2 , soit environ celle de l'île de Montréal, il est le dernier bassin d'eau douce du fleuve Saint-Laurent et la plus grande plaine inondable au Québec. Il est l'habitat de plusieurs espèces floristiques et fauniques, dont 288 espèces d'oiseaux et 79 espèces de poissons. Au fil du temps, l'écosystème du lac Saint-Pierre a été fragilisé par plusieurs facteurs, ce qui a entraîné des pertes d'habitats fauniques, ainsi que le déclin d'espèces comme la perchaude.

, soit environ celle de l'île de Montréal, il est le dernier bassin d'eau douce du fleuve Saint-Laurent et la plus grande plaine inondable au Québec. Il est l'habitat de plusieurs espèces floristiques et fauniques, dont 288 espèces d'oiseaux et 79 espèces de poissons. Au fil du temps, l'écosystème du lac Saint-Pierre a été fragilisé par plusieurs facteurs, ce qui a entraîné des pertes d'habitats fauniques, ainsi que le déclin d'espèces comme la perchaude. Le Pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre, composé de chercheurs universitaires, a publié en 2024 un rapport qui faisait ressortir la nécessité de rétablir des pratiques agricoles durables afin de redonner des conditions optimales à la biodiversité du lac.

La Stratégie d'intervention pour l'avenir du lac Saint-Pierre vise à restaurer son écosystème, tout en maintenant une agriculture durable, et ce, en collaboration avec l'ensemble des acteurs du milieu et des régions concernées.

Le plan d'action 2026-2030, issu d'une vaste démarche de concertation, s'inscrit dans cette approche de cohabitation des usages.

Le budget du plan d'action 2026-2030 s'appuie sur les crédits ministériels annoncés dans le plan budgétaire de mars 2026. Ainsi, 5,3 M$ sont disponibles pour sa mise en œuvre. À cela s'ajoutent 26,1 M$ provenant du Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État, 7,1 M$ issus du Fonds bleu pour des projets déjà en cours, 4,5 M$ prévus dans le budget du Plan nature 2030 et 1 M$ pour des initiatives du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Outre les quatre comités régionaux, la structure de gouvernance mise en place pour soutenir le déploiement du plan d'action s'appuie sur un comité interministériel composé de représentants du MAPAQ et du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La coordination des comités régionaux sera sous la responsabilité de la Région de biosphère du lac Saint-Pierre, et des agents de liaison de l'Union des producteurs agricoles accompagneront les producteurs agricoles dans leurs démarches.

Le 12 janvier 2026, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Donald Martel, a donné le coup d'envoi d'une initiative ministérielle conjointe avec le MELCCFP afin de soutenir les agriculteurs du littoral du lac Saint-Pierre dans l'adoption de pratiques agroenvironnementales. Après une première cohorte, le MAPAQ confirme avoir un montant disponible pour lancer une deuxième cohorte dans les prochaines semaines.

Liens connexes

Sources : Simon Savignac Directeur des communications Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 438 341-2255 Josiane Bélanger-Riendeau Directrice des communications et des relations médias Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Cell. : 450 858-3987 [email protected] Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement,

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs