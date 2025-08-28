Québec renouvelle son appui à Ouranos pour faire avancer la recherche sur l'adaptation aux changements climatiques

MONTRÉAL, le 28 août 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, annonce l'octroi d'une subvention de 17,8 M$ à Ouranos, afin de soutenir ses travaux de recherche sur l'adaptation aux changements climatiques au Québec.

La population québécoise vit déjà les conséquences bien réelles des changements climatiques, qu'il s'agisse d'inondations répétées ou de pertes agricoles qui fragilisent nos communautés. Le gouvernement est pleinement conscient de l'urgence climatique et prend des mesures concrètes pour y faire face. La subvention annoncée permettra non seulement de renforcer l'expertise québécoise en gestion des risques climatiques, mais aussi d'accélérer le déploiement de solutions concrètes pour protéger notre territoire, soutenir nos producteurs et renforcer la résilience de notre société.

Créé en 2001 avec l'appui du gouvernement du Québec, le consortium Ouranos joue un rôle central dans la production de connaissances et le développement d'outils pour soutenir l'adaptation aux changements climatiques. Ses travaux sont essentiels pour guider les actions du gouvernement, du secteur privé ainsi que des municipalités, qui devront toutes avoir un plan climat d'ici 2030.

Citations :

« Notre gouvernement est conscient que les changements climatiques frappent déjà nos communautés et notre territoire. Pour y faire face, nous devons nous appuyer sur une expertise de pointe. Avec cette subvention qui vient appuyer les travaux d'Ouranos, notre gouvernement renforce cette expertise afin de bâtir un Québec plus résilient. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Les récents événements climatiques extrêmes survenus au Québec, à l'image des catastrophes observées partout dans le monde, nous rappellent avec force que les impacts des changements climatiques sont de plus en plus concrets et coûteux, se chiffrant désormais en milliards de dollars annuellement. Le refinancement d'Ouranos par le gouvernement arrive à un moment crucial. C'est une reconnaissance essentielle de l'importance de s'appuyer sur une science robuste et avancée pour réduire les impacts croissants des changements climatiques sur la santé et la sécurité de la population, nos infrastructures et notre économie. Nous sommes déterminés à mettre à profit cet investissement pour accélérer le développement et la mise en œuvre de solutions fondées sur les meilleures connaissances scientifiques, afin de renforcer la résilience de notre société face aux défis climatiques à venir. »

Alain Bourque, directeur général d'Ouranos

Faits saillants :

Fort d'un réseau de quelque 450 scientifiques et professionnels issus de différentes disciplines, le consortium Ouranos se concentre sur la science du climat, les vulnérabilités, les impacts et l'adaptation. Il vise l'acquisition et le développement de connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts, ainsi que sur les vulnérabilités socioéconomiques et environnementales, de façon à informer les décideurs sur l'évolution du climat et à les conseiller pour identifier, évaluer, promouvoir et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation locales et régionales.

Le soutien gouvernemental est accordé dans le cadre de l'action « Renforcer l'expertise et la capacité du Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation aux changements climatiques » du Plan pour une économie verte 2030, dont le financement provient principalement des revenus générés par le marché du carbone.

Liens connexes :

En savoir plus sur les travaux d'Ouranos

S'informer sur le Plan pour une économie verte 2030

Source : Tania Michaud Attachée de presse Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques,

de la Faune et des Parcs Tél. : 581 998-7583 Information : Relations avec les médias Ministère de l'Environnement, de la Lutte

contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs [email protected] Tél. : 418 521-3991

SOURCE Cabinet du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs