Québec renforce son soutien à Fillactive pour favoriser l'activité physique chez les jeunes filles

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 2 millions de dollars à l'organisme Fillactive pour lui permettre de poursuivre sa mission, soit d'amener les adolescentes à être actives pour la vie, en offrant des outils et des ressources destinés aux écoles qui accueillent des filles de 12 à 17 ans.

Cette aide sera répartie sur les trois prochaines années, soit 2026-2027, 2027-2028 et 2028-2029. Un montant de 500 000 $ pour l'année 2026-2027 est ajouté pour permettre de déployer, de structurer et d'évaluer un parcours Fillactive destiné aux filles du 3e cycle du primaire. Ce parcours comprendra notamment des activités favorisant le plaisir de bouger, l'adaptation des outils et contenus pour les équipes-écoles du primaire, le développement d'une approche favorisant une transition positive vers le secondaire et l'élargissement du réseau d'ambassadrices Fillactive afin d'offrir davantage de modèles inspirants aux jeunes filles. Le projet permettra à des milliers de jeunes filles de découvrir le plaisir d'être actives, en plus de créer les conditions nécessaires au déploiement durable du programme au primaire par la suite.

Fondé en 2007, Fillactive est un organisme de bienfaisance québécois qui a développé une expertise unique dans le domaine de la pratique d'activités physiques chez les adolescentes. Sa mission est d'amener celles-ci à être actives pour la vie, en créant des moments inoubliables pour elles et en bâtissant une communauté de gens inspirants et engagés autour d'elles.

Citation :

« Nous soutenons fièrement les activités de Fillactive, qui s'est donné une mission difficile, mais nécessaire, soit d'encourager les jeunes filles à adopter un mode de vie physiquement actif, et ce, dès le plus jeune âge. Merci à tous les intervenants qui travaillent quotidiennement auprès des jeunes filles. Je suis convaincue que votre travail change des vies! »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Nous sommes profondément reconnaissantes de la confiance que nous témoigne le gouvernement du Québec. Cet appui nous permettra d'accélérer notre déploiement et de faire bénéficier encore plus de filles d'expériences positives qui favorisent leur bien-être, leur confiance et leur goût de bouger. Notre cap reste clair : amener beaucoup plus de filles à être actives pour la vie grâce à notre accompagnement, pour des milieux plus inclusifs, engageants et adaptés aux réalités des filles. »

Kim Marois, directrice générale de Fillactive

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Pour en savoir plus sur les activités de Fillactive : https://fillactive.ca/

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SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]