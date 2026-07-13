Avis aux médias - Conférence de presse concernant la Stratégie nationale de prévention en santé

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, et le président de la FADOQ, Yves Bouchard, procéderont à une annonce concernant la Stratégie nationale de prévention en santé.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 13 heures, le 14 juillet 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le mardi 14 juillet 2026 à 14 h

Arrivée des médias dès 13 h 45 LIEU : Québec

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]