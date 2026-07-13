/R E P R I S E --Avis aux médias - Deux annonces majeures pour l'avenir du sport féminin au Québec/

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à deux conférences de presse, le 13 juillet, à Montréal, au cours desquelles la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, annoncera l'attribution d'aides financières aux organisations Fillactive et Égale Action pour des milieux sportifs plus équitables, plus inclusifs et plus égalitaires.

Les médias sont invités à profiter de la proximité des deux événements tenus dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve pour couvrir des initiatives complémentaires soutenant l'avancement des filles et des femmes en sport au Québec.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 13 heures, le 13 juillet 2026. Les adresses des lieux des conférences leur seront communiquées une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le lundi 13 juillet 2026

Conférence de presse concernant le programme

Fillactive à 14 heures Arrivée dès 13 h 45 Conférence de presse concernant le programme

Égale Action à 16 heures Arrivée dès 15 h 45

LIEU : Montréal

SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Pour renseignements : Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur Secteur du sport, du loisir et du plein air Secrétariat à la condition féminine, [email protected]