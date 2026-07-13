Le gouvernement investit pour le développement et la promotion de la pratique d'activités physiques de plein air

QUÉBEC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Kariane Bourassa, est heureuse d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 950 000 $ au Réseau plein air Québec pour soutenir la réalisation des activités liées à sa mission pour les deux prochaines années. Cette aide financière sera ainsi répartie sur les exercices financiers de 2026-2027 et 2027-2028.

Fondé en 2019, le RPAQ a la responsabilité d'assurer, dans un esprit collectif, le partage de l'expertise, la concertation ainsi que le développement et la promotion de la pratique d'activités de plein air au Québec. Il regroupe actuellement 13 organismes nationaux de loisir ou fédérations sportives reconnus par le ministère de l'Éducation servant, avec les centaines d'organismes qui en sont membres, les Québécoises et Québécois pratiquant une ou plusieurs activités de plein air.

Citations :

« Au début du mois, j'ai annoncé la mesure Accès nature pour encourager les gens à sortir et à profiter du plein air et de ses nombreux bienfaits sur la santé. Aujourd'hui, nous poursuivons nos actions en ce sens, en confirmant cette aide financière pour le Réseau plein air Québec. Nous avons des acteurs tellement importants qui accomplissent cette noble mission au quotidien, et le RPAQ en fait évidemment partie. Je tiens donc à les remercier pour leur travail essentiel, qui bénéficie à de nombreux Québécois à travers la province! »

Kariane Bourassa, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« Nous accueillons cet investissement avec reconnaissance et enthousiasme. Il témoigne de la confiance accordée au Réseau plein air Québec et à ses membres pour faire progresser les activités de plein air partout au Québec. Grâce à cet appui, nous pourrons mobiliser l'expertise de notre réseau, accroître notre capacité d'action et faire avancer les priorités de notre milieu. Le RPAQ entend poursuivre son rôle rassembleur et porter avec ambition une vision commune du plein air comme levier essentiel de santé, d'éducation, de qualité de vie ainsi que de développement économique et territorial au bénéfice de l'ensemble de la population québécoise. »

Alexandra Gilbert, directrice générale du Réseau plein air Québec

Lien connexe :

Site Web du Réseau plein air Québec : https://reseaupleinair.quebec/

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SOURCE Cabinet de la ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

Source : Flore Bouchon, Attachée de presse de la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, 514 264-1202, [email protected]; Renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]