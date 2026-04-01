Québec renforce son appui pour attirer plus de congrès internationaux

Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international

MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Amélie Dionne, a profité de sa présence au Gala des Ambassadeurs et Ambassadrices du Palais des congrès de Montréal pour annoncer la bonification du Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international (FSTAI) et sa prolongation jusqu'en 2028. Le gouvernement contribue ainsi au développement d'un secteur particulièrement lucratif qui génère des retombées économiques concrètes pour nos régions.

Ainsi, une somme de 4,5 millions de dollars est ajoutée à l'enveloppe du FSTAI, lancé en 2023 avec un montant de 10 millions de dollars. Le Fonds, qui devait expirer cette année, est plutôt renouvelé jusqu'au 31 mars 2028 afin de compléter les cycles de planification à long terme propres à ces événements et de maximiser les retombées.

Le FSTAI, administré par Tourisme Laval, a été créé pour augmenter les retombées économiques régionales de manière durable, faire rayonner le Québec à l'étranger, soutenir les créneaux d'excellence et encourager l'engagement financier des partenaires en appui au Plan d'action en tourisme d'affaires 2023-2026.

Depuis sa mise en œuvre, le Fonds a notamment :

soutenu 130 projets, dont;

la tenue de 31 événements d'affaires d'envergure internationale au Québec;

la participation accrue d'une clientèle internationale à 30 événements confirmés au Québec;

rendu possibles des retombées économiques anticipées de plus de 200 M$;

attiré plus de 50 298 participants internationaux anticipés;

généré près de 197 362 nuitées anticipées.

Le tourisme d'affaires est l'une des formes de tourisme les plus rentables et les plus susceptibles d'occuper une place stratégique dans l'économie du Québec. Un voyageur d'affaires dépense en moyenne deux fois plus qu'un touriste d'agrément. En 2024, les recettes issues du tourisme d'affaires se sont élevées à 2,1 milliards de dollars. L'objectif du Plan stratégique 2023-2027 du ministère du Tourisme consiste à dépasser les 2,5 milliards de dollars en 2027.

Citations :

« Le tourisme d'affaires est un levier puissant pour nos régions : il génère des retombées à longueur d'année et attire une clientèle qui dépense ici. Avec la bonification et le renouvellement du Fonds pour stimuler le tourisme d'affaires international, on envoie un message clair à l'industrie : on veut aller encore plus loin, ensemble, pour que plus d'événements internationaux soient organisés au Québec. Avec son expertise et ses infrastructures, autant dans nos grandes villes qu'en région, le Québec a tout ce qu'il faut pour être une destination d'affaires incontournable. Notre gouvernement, en collaboration avec nos partenaires, notamment Tourisme Laval, continuera à participer activement à son essor. »

Amélie Dionne, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Le renouvellement du FSTAI jusqu'en 2028 envoie un signal fort à l'industrie pour assurer la compétitivité du Québec sur l'échiquier mondial. En accueillant ici les plus grands décideurs et experts internationaux, nous ne générons pas seulement des retombées économiques majeures; nous positionnons nos régions en tant que pôles de savoir et d'innovation. Tourisme Laval est fière d'administrer ce levier qui permet de transformer chaque événement international en occasion de démontrer l'excellence de notre accueil et la force de nos créneaux d'excellence. »

Christine Métayer, présidente-directrice générale de Tourisme Laval

Faits saillants

Les volets 1 et 2, lancés en octobre 2023, sont toujours actifs. Ils appuient financièrement les acteurs du milieu pour la réalisation de plan d'affaires, de cahiers de candidatures et d'activités de démarchage.

Le volet 3, lancé en mars 2024, soutient la mise en place d'incitatifs financiers pour attirer des événements d'affaires d'envergure internationale au Québec.

Le volet 4, en place depuis mars 2025, accorde une aide financière aux organisateurs d'événements d'affaires internationaux et d'événements dont la venue au Québec est confirmée pour la mise en place de mesures visant l'augmentation de la clientèle internationale.

Les organisations qui souhaitent déposer une demande sont invitées à consulter le guide de l'entité demanderesse et à prendre connaissance des documents requis sur la page Web du Fonds.

Le tourisme d'affaires est l'une des filières à haut potentiel identifiées dans la Stratégie de croissance durable du tourisme 2025-2030 pour augmenter les retombées économiques des congrès, réunions et événements professionnels à venir.

Le ministère du Tourisme a récemment confié un mandat à l'Alliance de l'industrie touristique du Québec pour la fédération des acteurs du tourisme d'affaires et le développement accru de ce secteur dans toutes les régions du Québec de manière à maximiser les retombées économiques de cette forme de tourisme. Le FSTAI agira comme levier complémentaire aux efforts qui seront déployés pour accroître le potentiel de projets.

En 2024, le tourisme d'affaires au Québec représentait :

un peu plus de 2 millions de touristes, dont 31 % de l'international;

quelque 8,3 millions de nuitées.

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SOURCE Ministère du Tourisme

Source : Justine Vézina, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Tél. : 418 554-0551, [email protected]; Renseignements : Jean-Manuel Téotonio, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère du Tourisme, Tél. : 418 643-5959, poste 3488, [email protected]; Annie Harvey, Directrice - Communications et marketing par intérim, Tourisme Laval, Tél. : 450 682-5522, poste 106, [email protected]