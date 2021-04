Québec recrute les meilleurs talents en appui à des secteurs stratégiques de son économie

Lancement du Programme pilote d'immigration permanente des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels

MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Nadine Girault, annonce aujourd'hui le lancement du Programme pilote d'immigration permanente des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels.

Conçu avec la collaboration du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de l'Économie et de l'Innovation de même que les organismes TECHNOCompétences et Forum IA Québec, ce programme permettra de sélectionner des travailleuses et travailleurs hautement qualifiés dans des secteurs d'emploi stratégiques de l'économie québécoise et qui font face à un déficit important de main-d'œuvre.

Le programme pilote, d'une durée maximale de cinq ans, permettra de sélectionner annuellement jusqu'à 550 requérantes et requérants principaux qui viendront travailler dans l'un des secteurs ciblés au Québec ou qui y travaillent déjà à titre de travailleuses et de travailleurs étrangers temporaires. La personne requérante principale peut inclure les membres de sa famille au moment de la présentation de sa demande de sélection permanente. La période de réception des demandes se déroule du 22 avril au 31 octobre 2021.

Pour répondre aux enjeux de recrutement qui persistent dans des secteurs d'emploi ciblés, le gouvernement a déjà mis en œuvre deux autres programmes pilotes d'immigration permanente au cours du mois de mars. L'un est destiné aux travailleuses et travailleurs de la transformation alimentaire et l'autre aux personnes préposées aux bénéficiaires.

« L'intelligence artificielle, les technologies de l'information et les effets visuels sont des secteurs clés de l'économie québécoise où les besoins en main-d'œuvre sont importants. Avec le lancement de ce nouveau programme pilote, notre gouvernement veut outiller les entreprises afin de recruter les meilleurs talents à l'international, d'appuyer et d'accélérer l'innovation dans les nouvelles technologies. Plus que jamais, la relance économique du Québec a besoin d'outils innovants et prometteurs pour la création de richesse. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides

« Le recrutement et la rétention de main-d'œuvre qualifiée représentent un défi de taille d'un bout à l'autre de la province, mais demeurent essentiels pour bâtir une économie numérique durable et innovante. Le secteur des technologies n'échappe pas à ces enjeux, particulièrement dans un environnement international très compétitif. Avec ce nouveau programme pilote d'immigration permanente, on souhaite faire rayonner le leadership du Québec en continuant d'attirer et de retenir les meilleurs talents dans ce secteur. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Mauricie et député de Trois-Rivières

« Les secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels sont parmi ceux qui ont le plus d'impact sur l'innovation et la compétitivité de nos entreprises. Ils occupent une place importante dans l'économie québécoise d'aujourd'hui, et prendront une place encore plus grande dans l'économie de demain. Ce programme pilote d'immigration permanente contribuera à renforcer la position de leader du Québec dans ces secteurs d'avenir et à faciliter l'attraction d'investissements étrangers sur notre territoire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et député de Terrebonne

« Ces dernières années, le Québec a connu une effervescence remarquable concernant l'intelligence artificielle (IA), notamment grâce à l'excellence de la recherche universitaire dans ce domaine. Celle-ci a favorisé l'arrivée de grandes entreprises de la technologie, la création de jeunes pousses québécoises et la mise sur pied d'instituts de recherche de renom. Le programme pilote d'immigration permanente permettra d'attirer et de retenir les talents qui contribueront à maintenir cet élan et qui permettront aux entreprises de s'approprier l'IA. »

Mélanie Bosc, directrice générale, TECHNOCompétences

« Nous nous réjouissons de cette initiative qui renforce l'excellence du Québec en intelligence artificielle (IA). L'attraction et la rétention d'experts dans le domaine constituent des éléments clés dans l'appropriation et l'adoption de l'IA dans tous les secteurs d'activité du Québec. C'est en facilitant la venue de talents que nous serons en mesure de décupler la formation d'expertes et d'experts ici et que nous pourrons en tirer profit collectivement. L'IA doit servir de levier de développement économique et social pour le Québec et c'est par l'entremise d'un projet pilote comme celui-ci que nous y arriverons. »

Marie-Paule Jeansonne, présidente-directrice générale, Forum IA Québec

Pour présenter une demande dans le cadre du programme pilote d'immigration permanente des travailleurs des secteurs de l'intelligence artificielle, des technologies de l'information et des effets visuels :

https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/intelligence-artificielle/demande-selection

Pour tous les détails concernant les conditions de sélection :

https://www.quebec.ca/immigration/programmes-immigration/intelligence-artificielle/conditions-selection

