Québec réaffirme le rôle de Montréal comme capitale mondiale de l'aviation civile

QUÉBEC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - À l'occasion de la 42e session de l'assemblée triennale de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal, le ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christopher Skeete, a signé une entente entre le Québec et l'OACI. Par celle-ci, le gouvernement du Québec renouvelle son financement à l'organisation onusienne et lui octroie une subvention de 35,7 millions de dollars jusqu'en 2041-2042 pour qu'elle poursuive son mandat à Montréal.

L'entente consolide le rôle de Montréal comme capitale mondiale de l'aviation civile et de concrétiser des engagements pris par notre gouvernement, au cours d'événements soulignant le 80e anniversaire de l'OACI. La présence de l'OACI à Montréal, tout comme celle des autres organisations internationales en aviation civile établies en sol québécois, permet de positionner stratégiquement l'industrie aéronautique ainsi que la filière aérospatiale du Québec et d'augmenter son attractivité à l'international en lien avec nos priorités communes, soit l'innovation, la décarbonation du transport aérien et le renforcement de la cybersécurité.

L'OACI est la composante centrale d'un écosystème de plus de 80 organisations internationales établies au Québec, dont une douzaine du domaine de l'aviation civile. À elle seule, l'OACI représente plus de 150 M$ en retombées économiques annuelles et près de 800 emplois de haute qualité.

« Si Montréal est aujourd'hui considérée comme la capitale mondiale de l'aviation civile, c'est en grande partie grâce à l'OACI et à tout l'écosystème qui s'est consolidé autour d'elle. Reconnaissant la contribution indéniable de ma prédécesseure, Mme Martine Biron, à cette réussite, je suis extrêmement fier de la signature de cette entente qui permettra de confirmer la place unique de la métropole dans le domaine de l'aviation civile mondiale. Elle prouve également que nous continuons de miser sur le multilatéralisme et les retombées économiques qui y sont attachées. »

Christopher Skeete, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

L'OACI est une institution spécialisée des Nations Unies établie au Québec depuis 1947, grâce à la Politique québécoise d'accueil des organisations internationales. Il s'agit de la plus importante et de la plus prestigieuse organisation internationale établie sur le territoire québécois.

Elle a été fondée à Chicago , le 7 décembre 1944, à la suite de la signature de Convention de Chicago . Le gouvernement du Québec a souligné son 80 e anniversaire à l'Assemblée nationale du Québec en novembre 2024, lors d'une réception présidée par le premier ministre du Québec.

, le 7 décembre 1944, à la suite de la signature de Convention de . Le gouvernement du Québec a souligné son 80 anniversaire à l'Assemblée nationale du Québec en novembre 2024, lors d'une réception présidée par le premier ministre du Québec. Montréal est le troisième pôle mondial aéronautique, après Toulouse et Seattle .

