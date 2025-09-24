Québec propose un processus de médiation aux fédérations de médecins

QUÉBEC, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Dans le cadre du renouvellement des ententes avec les fédérations médicales, la présidente du Conseil du trésor, Mme France-Élaine Duranceau et le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annoncent qu'un processus de médiation est proposé aux fédérations des médecins spécialistes (FMSQ) et des omnipraticiens (FMOQ).

Le gouvernement fait preuve d'ouverture dans l'intérêt des patients. Les fédérations devront statuer sur cette proposition. Le lancement d'un processus de médiation est conditionnel au maintien des principes du projet de loi 106 et de la levée des moyens de pression.

Citation :

« Le statu quo n'est plus possible. Nous pouvons trouver une voie de passage. C'est pourquoi notre gouvernement propose aux deux fédérations de médecins un processus de médiation. Nous avons tous comme objectif commun d'améliorer le service à la population. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et de l'Efficacité de l'État et présidente du Conseil du trésor

« Trop de Québécois n'ont pas accès à un médecin quand ils en ont besoin. C'est pour cette raison que nous devons changer le modèle. Or, nous sommes actuellement dans une impasse avec les fédérations médicales. Pour débloquer la situation, nous tendons à nouveau la main aux fédérations, cette fois en proposant une médiation. Un médiateur travaillerait à rapprocher les parties, tout en maintenant les principes de notre projet de loi. Pour avancer et limiter les impacts sur les étudiants et sur la population, il est essentiel que les moyens de pression soient levés. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

