Pour agir en prévention - Le test VPH dorénavant offert dans la région de l'Estrie

QUÉBEC, le 23 sept. 2025 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie et députée de Brome-Missisquoi, Isabelle Charest, accompagnée de la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, sont fières d'annoncer, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, que le test de dépistage des virus du papillome humain (VPH) est maintenant accessible à la population de la région de l'Estrie.

L'offre du test VPH s'inscrit dans les efforts du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), pour qui la prévention du cancer occupe une place de premier plan. Ce test remplacera graduellement celui de Papanicolaou (PAP), afin d'offrir un dépistage plus précis et moins fréquent. En effet, contrairement au test PAP, réalisé tous les deux ans, le test VPH n'est nécessaire que tous les cinq ans pour la grande majorité des personnes admissibles.

Précisons qu'une infection par les VPH constitue la principale cause de cancer du col de l'utérus. La détection précoce de cette maladie permet ainsi d'agir plus rapidement pour éviter que la santé des femmes affectées ne se détériore, ce qui constitue une avancée sur le plan de la santé féminine. Rappelons que le MSSS travaille à la mise en œuvre de la toute première stratégie nationale de prévention en santé, qui misera notamment sur l'adoption de saines habitudes de vie et le dépistage précoce.

Citations :

« Le déploiement du test de dépistage du VPH se poursuit à l'échelle du Québec, conformément à la volonté de notre gouvernement de renforcer la prévention du cancer du col de l'utérus. En rendant ce test plus accessible, nous permettons à un plus grand nombre de femmes de bénéficier d'un dépistage plus efficace, contribuant ainsi à sauver des vies. Il s'agit d'un progrès significatif. Je tiens à remercier les équipes du MSSS et de Santé Québec qui œuvrent à sa mise en œuvre, partout au Québec. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« La lutte contre le cancer du col de l'utérus est cruciale. Cela passe par un meilleur accès à un test de dépistage tel que celui-ci. C'est une avancée majeure en matière de santé préventive qui peut vraiment faire une différence. C'est donc une très bonne nouvelle pour les femmes de l'Estrie. Je suis fière qu'elles puissent désormais en bénéficier, et je les invite à en profiter dès maintenant. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce test est un pas de plus que nous faisons vers une meilleure prévention du cancer du col de l'utérus pour toutes les femmes de nos communautés. C'est une excellente nouvelle qui permettra un dépistage plus efficace et mieux adapté aux besoins actuels. Je suis fière de voir cette avancée se concrétiser ici, et j'invite les femmes admissibles à en profiter pleinement. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François, adjointe parlementaire du ministre délégué à l'Économie et aux Petites et Moyennes Entreprises (volet petites et moyennes entreprises)

Faits saillants :

Le MSSS a annoncé l'automne dernier que le vaccin contre les VPH est désormais offert gratuitement à toute personne de 20 ans et moins. De plus, une période de gratuité est actuellement disponible aux personnes de 21 à 45 ans, jusqu'à l'épuisement des doses restantes. La prise de rendez-vous est offerte sur Clic Santé.

Le test VPH est mis en place progressivement dans les régions du Québec par le MSSS et Santé Québec. L'Estrie s'ajoute aux autres territoires où il a été rendu disponible, soit la Capitale-Nationale, les Îles-de-la-Madeleine, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, l'Outaouais, Laval , le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord et la Montérégie.

Ces derniers mois, plusieurs gestes pour favoriser la prévention ont été posés, notamment avec le plan d'action 2024-2026 du Programme québécois de cancérologie, très axé sur le dépistage : l'élargissement de la couverture de plusieurs vaccins, dont celui du virus respiratoire syncytial (VRS), du zona et du VPH; l'accès au dépistage du cancer colorectal directement dans les points de service locaux; l'élargissement du dépistage du cancer du sein aux femmes de 50 à 74 ans; la stratégie gouvernementale La fierté de vieillir.



