Pour les patients et le personnel - Inauguration du nouveau service de médecine nucléaire de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal

QUÉBEC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Le gouvernent du Québec est fier d'inaugurer le nouveau service de médecine nucléaire de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles, Chantal Rouleau, ainsi que la députée d'Anjou-Louis-Riel, Karine Boivin Roy, sont heureux de souligner cette étape importante.

Ce projet de modernisation permet de mettre aux normes les installations de l'hôpital et d'implanter un appareil de tomographie par émission de positons couplée à la tomodensitométrie (TEP-CT). Grâce à cet ajout, la population du territoire du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Nord-de-l'Île-de-Montréal bénéficie d'un meilleur accès au diagnostic des cancers et des maladies chroniques. Cela facilite par ailleurs le choix de recourir à des plans de traitement plus précis et personnalisés.

Soulignons également que la modernisation des espaces offre aux patients et au personnel de la santé un environnement hospitalier confortable, lumineux, fonctionnel, sécuritaire et apaisant, tout en garantissant les plus hauts standards en matière de soins, de services, d'enseignement et de recherche.

Citations :

« La mise aux normes du service de médecine nucléaire ainsi que l'implantation de ce nouvel appareil de tomographie à l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal permettront d'offrir un meilleur accès aux services d'imagerie médicale. C'est un gain notable pour les patients qui ont besoin de ces services dans la grande région de Montréal. Un diagnostic précoce peut faire toute la différence dans l'efficacité des soins, et ce service contribuera à renforcer la qualité des traitements offerts. Agir en amont, c'est l'un des éléments clés de notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Ce nouveau service vient renforcer l'accessibilité et la qualité des soins pour des milliers de Montréalais. Je suis très fière que notre gouvernement appuie ce projet majeur, qui permet à la métropole d'être plus humaine, plus résiliente et mieux équipée pour répondre aux défis de santé publics. C'est un réel gain pour la santé de notre communauté. »

Chantale Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et députée de Pointe-aux-Trembles

« Je suis vraiment très fière de voir ce projet enfin concrétisé. Je le suis de près depuis quelques années et j'avais très hâte d'en voir le résultat. Je tiens à remercier toutes les équipes qui y ont contribué. Ce nouveau service de médecine nucléaire saura mieux répondre aux besoins de la population et renforcera la mission d'excellence de l'Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal en soins, en enseignement et en recherche. »

Karine Boivin Roy, députée d'Anjou-Louis-Riel

Fait saillant :

Ce projet a été réalisé grâce à un financement d'un peu plus de 39 millions $ du ministère de la Santé et des Services sociaux. La Fondation du Sacré-Cœur de Montréal a aussi contribué de façon majeure à sa réalisation, soit à hauteur de 3 millions $.

