Québec présente de nouvelles cibles de superficies aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec

QUÉBEC, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) a tenu une rencontre bilatérale avec les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) le 15 novembre dernier afin de leur présenter une nouvelle proposition préliminaire de cibles de superficies acéricoles. Cette proposition s'inscrit dans la volonté de favoriser une conciliation optimale des usages du territoire public afin de répondre à la demande mondiale pour le sirop d'érable du Québec et de favoriser une filière acéricole dynamique et créatrice de richesse.

Le Ministère collabore en continu avec les PPAQ et le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) pour écouter leurs préoccupations et trouver des solutions. À cet effet, le MRNF, les PPAQ et le CIFQ siègent également, avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, à la Table stratégique provinciale sur l'acériculture ainsi qu'au comité technique visant la mise en œuvre du plan d'action. Ces instances se réunissent au besoin pour discuter d'enjeux et assurer le suivi de ces actions.

Lors de la dernière rencontre de la Table stratégique, le MRNF a présenté aux partenaires une proposition de cibles provinciales de superficies à potentiel acéricole à prioriser à court terme (PAP) et à moyen terme (PAMT), avec des répartitions régionales. Une proposition du Guide d'aménagement des érablières acéricoles, visant le maintien du potentiel de production acéricole de façon durable à long terme, a également été présentée.

Citation :

« La production acéricole fait partie du patrimoine québécois et représente un secteur économique important pour certaines régions. Le développement de l'acériculture en forêt publique doit se faire de façon cohérente à l'échelle provinciale, dans le respect de l'ensemble des usages et de façon à maintenir des conditions favorables à l'exercice des droits consentis aux différents utilisateurs. C'est un exercice complexe, mais important, qui nécessite la collaboration et l'ouverture de toutes les parties prenantes. Je souhaite que nous poursuivions nos efforts en ce sens pour trouver les meilleurs compromis possibles. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

En novembre 2021, le gouvernement du Québec s'est engagé à appuyer le développement de la filière acéricole québécoise et à déposer le Plan directeur ministériel pour le développement de l'acériculture en forêt publique, soutenu par un plan d'action. Le Plan directeur et son plan d'action ont tous les deux été rendus publics le 18 avril 2023.

Depuis, de nombreuses rencontres ont eu lieu sur le développement de l'acériculture en forêt publique.

Environ 18 % de la production acéricole au Québec se fait en forêt publique.

Près de 68 000 ha de forêt publique sont déjà attribués à l'acériculture : plus de 43 000 ha font l'objet d'un permis d'intervention pour la culture et l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles, et près de 25 000 ha sont identifiés en potentiel acéricole à prioriser (PAP), ce qui inclut les attestations de réservation.

Pour célébrer le symbole de l'érable dans le patrimoine québécois, l'Assemblée nationale a proclamé le troisième dimanche du mois d'octobre « Journée nationale de l'érable ». La première édition de cette journée a eu lieu le 20 octobre 2024.

